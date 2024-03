Antycyklon ustąpi. Spodziewajcie się pogorszenia pogody

Pogoda w weekend w większości kraju będzie dopisywać. Jeżeli popada deszcz, to słabo i tylko w niektórych miejscach. Zmiany przyjdą na początku tygodnia. Czeka nas powrót pochmurnych dni z opadami, w części kraju również deszczu ze śniegiem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby będzie kształtować rozciągający się od Skandynawii, przez Bałtyk i Polskę, aż po Ukrainę i Morze Czarne słabnący klin wyżu znad Morza Norweskiego. Zalegające nad krajem suche powietrze pochodzenia arktycznego zacznie stopniowo być wypierane przez cieplejsze masy powietrza polarnego morskiego napływające z południowego zachodu - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

W sobotę będzie na ogół słonecznie i pogodnie, ale na zachodzie kraju zachmurzenie zacznie stopniowo wzrastać. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami silniejszy.

Pogoda się zmieni

W ciągu kolejnych dni, jak zapowiada nasz synoptyk, Polska dostanie się pod wpływ niżu, który znad Europy zachodniej stopniowo przemieści się do centralnej części Starego Kontynentu.

- Na niebie pojawi się więcej chmur, z których okresami popada deszcz, a miejscami może pojawić się także deszcz ze śniegiem - zaznacza.

Niedziela we wschodnich regionach upłynie pod znakiem pogodnej aury. Poza tym zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a okresami od Pomorza, przez Kujawy i Wielkopolskę, po Śląsk pojawią się słabe opady deszczu. Spadnie tam od 1 do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Śląsku. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach osiągając prędkość 40-60 kilometrów na godzinę.

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 6 st. C na Podlasiu do 13 st. C w rejonie Dolnego Śląska. Z kierunków północnych będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Deszcz i deszcz ze śniegiem

Wtorek również przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu od 1 do 5 l/mkw., lokalnie do 10 l/mkw. Na północnym wschodzie popada także deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą, ze zmieniających się kierunków.

W środę będzie pochmurno. Na północy kraju pojawią się przejaśnienia, a w pozostałych regionach będzie padać deszcz, do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie na ogół północno-wschodni, słaby i umiarkowany, tylko na południu kraju okaże się dość silny, z porywami do 60 km/h, i tam powieje z północnego-zachodu.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl