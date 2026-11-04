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Szerszeń azjatycki w Polsce. Usunięto jego gniazdo, ale może wrócić

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Vespa velutina nigrithorax - zdj. przykładowe
Mieszkanka Rockport w stanie Teksas została użądlona ponad 300 razy przez afrykańskie pszczoły
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzega przed azjatyckimi szerszeniami żółtonogimi. Ten inwazyjny gatunek obcy może zagrażać rodzimym zapylaczom, w tym pszczołom miodnym. W walce z podobnymi zagrożeniami dla przyrody kluczowa jest szybka reakcja.

Azjatycki szerszeń żółtonogi to inwazyjny gatunek obcy. Pierwsze w Polsce gniazdo tego gatunku wykryto w październiku 2026 r. w okolicach Krakowa i szybko je usunięto. W środę Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzegło jednak, że część młodych królowych wcześniej mogła opuścić gniazdo i rozpocząć zimowanie. Oznaczałoby to, że wiosną pojawi się więcej owadów.

Szerszeń żółtonogi. Dlaczego jest niebezpieczny?

Jak wyjaśnili eksperci, azjatycki szerszeń żółtonogi może być niebezpieczny dla rodzimych zapylaczy. Owad ten poluje m.in. na pszczoły miodne, może więc mieć negatywny wpływ na rodzime gatunki i zaburzać funkcjonowanie ekosystemów. Kluczową rolę odgrywa tu czas: im wcześniej wykryjemy obecność inwazyjnego gatunku obcego i podejmiemy odpowiednie działania, tym większa szansa na zatrzymanie jego rozprzestrzeniania się.

W przypadku zauważenia osobników lub gniazd należy zgłosić to jak najszybciej do urzędu gminy lub miasta - nawet jeśli tylko podejrzewamy, że mamy do czynienia z szerszeniem żółtonogim. W zgłoszeniu warto dołączyć zdjęcie lub film wykonany z bezpiecznej odległości.

Gatunek nie jest bardziej agresywny wobec ludzi niż występujący w Polsce szerszeń europejski, podobne są również skutki jego użądlenia. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby uczulone na jad owadów.

Jasne pasy i duże gniazda

Według Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska szerszeń żółtonogi, a konkretnie jego podgatunek Vespa velutina nigrithorax, charakteryzuje się ciemnym ubarwieniem niemal całego ciała z wyjątkiem szerokiej pomarańczowej przepaski na końcu odwłoka. Na innych segmentach odwłoka jasne pasy są znacznie węższe. Gatunek jest nieco mniejszy od rodzimego gatunku szerszenia europejskiego V. crabro.

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Jego cykl życiowy jest zbliżony do szerszeni europejskich. W klimacie umiarkowanym królowe odbywają kopulację jesienią, a następnie zapadają w hibernację, z której wybudzają się wiosną. Królowa zaczyna budowę gniazda i wychowuje pierwsze pokolenie robotnic. Gniazda budowane są zwykle na gałęziach drzew, z masy powstałej z rozdrobnionego miękkiego drewna wymieszanego ze śliną.

Później rozbudowę gniazda i wychowywanie kolejnych pokoleń przejmują robotnice. W miarę pojawiania się kolejnych pokoleń rozmiary gniazda zwiększają się i późnym latem jest ono większe niż gniazda rodzimych szerszeni. Pod koniec sezonu zamiast robotnic wychowywane są królowe i samce. Wraz z wymarciem ostatniego pokolenia gniazdo ulega dezintegracji.

Vespa velutina nigrithorax - zdj. przykładowe
Vespa velutina nigrithorax - zdj. przykładowe
Źródło zdjęcia: Shutterstock
Źródło: PAP, MKIŚ, GDOŚ
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Tagi:
zwierzętaowady
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