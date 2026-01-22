Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zaczyna się wielka zmiana w polu barycznym. Gdzie spadnie śnieg

|
Prognoza skumulowanej sumy opadów do poniedziałku rano 26 stycznia wg modelu Swiss
Pogoda w Polsce
Źródło: TVN24
Najbliższe dni przyniosą opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu. Wszystko z powodu wymiany mas powietrza, do jakiej dojdzie nad Europą Środkową. O szczegółach opowiada synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda nad zachodnią i południową Europą jest kształtowana przez układy niskiego ciśnienia. Na wschodzie kontynentu dominuje z kolei rosyjski wyż współpracujący z silnym wyżem znad Syberii. Polska pozostaje w tłoczonym przez wyż zimnym kontynentalnym powietrzu, ale zaczyna się wielka zmiana w polu barycznym i wymiana mas powietrza nad Europą Środkową.

- Ciśnienie w Polsce wolno spada, a wpływ rosyjskiego antycyklonu słabnie. Od zachodu i południa zaczyna wbijać się w obszar wyżowy wir niżowy Kirstin, wieloośrodkowy rozległy układ z wiodącym centrum nad Atlantykiem w pobliżu wybrzeży zachodniej Europy. Ale na jego obrzeżach tworzące się wtórne niże podążają nad Morzem Śródziemnym w kierunku Bałkanów oraz środkowej Europy - dodała ekspertka.

Do Polski wkraczają od południa i wschodu chmury związane z płytkimi niżami nad południowo-wschodnią Europą. Przez napierające od południa wilgotne masy powietrza znad wschodniej części Morza Śródziemnego i Morza Czarnego na styku z zimnymi masami (zalegającymi w naszym rejonie Europy) formują się fronty atmosferyczne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Lodowaty poranek w większości Polski

Lodowaty poranek w większości Polski

Pogoda
Zatoka Gdańska "jak Spitsbergen". Tak nie było od lat

Zatoka Gdańska "jak Spitsbergen". Tak nie było od lat

Jak będzie przemieszczać się front?

W czwartek w ciągu 12 godzin spadnie do jednego centymetra śniegu w południowej części kraju (Karpaty). W nocy front obejmie południowo-wschodnią i wschodnią Polskę, niosąc opady śniegu o natężeniu poniżej jednego centymetra w ciągu 12 godzin. W piątek ta strefa przeniesie się w głąb kraju. Słabe opady wystąpią w pasie od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk (poza ścianą zachodnią). Temperatura miejscami na południu kraju może lekko wznieść się powyżej 0 stopni Celsjusza.

Kolejnej doby nasunięte od południa i wschodu strefy dużego zachmurzenia nieść mają opad śniegu do 1-3 cm w ciągu doby w pasie od Zatoki Gdańskiej przez centrum kraju, Mazowsze. Więcej śniegu (do około 5 cm) spadnie natomiast na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie oraz w Karpatach.

- Na Pogórzu Karpackim oraz w Małopolsce i na Wyżynie Śląskiej, czyli między pasami obfitszych opadów śniegu, wystąpić mają opady mokrego śniegu z deszczem marznącym, powodującym gołoledź - ostrzegła Unton-Pyziołek.

Uderzenie ciepłego powietrza

W niedzielę nastąpi konkretne uderzenie ciepłego powietrza od południa, za formującym się nad Bałkanami frontem ciepłym. Za nim postępować mają wilgoć i mgły, a na południu miejscami wystąpią opady mżawki. Główna strefa opadów rozciągnie się od Śląska, przez centrum kraju, po Podlasie. Na południowym zachodzie kraju padać ma słaby i umiarkowany deszcz do 5 l/mkw., poza tym w centrum i na północnym wschodzie słaby i umiarkowany śnieg do 1-3 cm. W Sudetach poprószy do 2-5 cm śniegu.

- W sumie do poniedziałku rano prognozowana skumulowana suma opadów w Polsce dla piątku, soboty i niedzieli nie będzie znaczna. Ale większe znaczenie ma tu wycofanie się zimnych mas powietrza i napór ciepłych, przez co muszą uformować się fronty niosące opady o natężeniu na ogół słabym i umiarkowanym - przekazała synoptyk.

Rozrastający się obszar niżowy w piątek, napierający na rosyjski wyż
Rozrastający się obszar niżowy w piątek, napierający na rosyjski wyż
Źródło: GFS/tropicaltidbits.com

Niebezpieczne warunki na drogach i chodnikach

W ciągu trzech dni spadnie w Polsce około 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, co można przeliczyć na 2-5 cm świeżego śniegu. Opady, jak przekazała synoptyk, spodziewane są przede wszystkim w centrum, na północy i wschodzie kraju. Możliwe, że w wilgotnym powietrzu na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz Mazowszu i Podlasiu przybędzie 8-10 centymetrów śniegu.

- Będzie to jednak śnieg mokry, osiadający i przechodzący chwilami w śnieg z deszczem. Choć opady będą o natężeniu słabym i umiarkowanym, mogą przynieść chwilami duże utrudnienia na drogach. Dodatkowo mgły i mżawka w niedzielę również mogą chwilami marznąć. Oblodzone będą chodniki - poinformowała Arleta Unton-Pyziołek.

Prognoza skumulowanej sumy opadów do poniedziałku rano 26 stycznia wg modelu Swiss
Prognoza skumulowanej sumy opadów do poniedziałku rano 26 stycznia wg modelu Swiss
Źródło: mrf/meteologix

Opady mają się utrzymać na początku przyszłego tygodnia - w poniedziałek na ogół w postaci deszczu i mżawki. We wtorek układ niżowy z opadami ma odsuwać się poza wschodnie granice kraju, niosąc jeszcze na wschodzie slaby śnieg. Od północy zacznie napierać zimniejsza masa powietrza pochodzenia arktycznego.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: mrf/meteologix

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
prognoza pogodyŚniegZima
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
W ostatnich dniach w Biernatkach było lodowato
To nasz nowy biegun zimna?
Polska
Skutki przejścia burzy w Atenach
Potężna burza nawiedziła Grecję. Nie żyją dwie osoby
Świat
Nad Bałtykiem jak na Spitsbergenie
Zatoka Gdańska "jak Spitsbergen". Tak nie było od lat
Polska
Lód, mróz
Tu mróz będzie szczególnie dotkliwy. IMGW ostrzega
Prognoza
Smog
Smog w Polsce. Kolejne regiony objęte alertem RCB
Smog
Zniszczenia spowodowane przez osuwisko w Nowej Zelandii
"Odwróciłam się i zobaczyłam, jak ziemia zsuwa się na jakieś budynki"
Świat
Sycylia po przejściu burzy Harry
Ogromne zniszczenia po burzy. Media informują o miliardowych stratach
Świat
Mróz
Lodowaty poranek w większości Polski
Pogoda
Sypnie śniegiem
Dziś lokalnie może poprószyć
Prognoza
Akcja poszukiwawcza nad masywem Aso w Japonii
Wylecieli na 10-minutową wycieczkę. Śmigłowiec się rozbił
Świat
Czarny łabędź wypatrujący w automacie partnerki
Jeden tęsknie wpatrywał się w automat z napojami, drugi - pływał po jeziorze
Świat
Torosy - Mikoszewo
"Jak mieszkam tu 30 lat, nie pamiętam czegoś takiego"
Polska
Marznące opady i gęste mgły
Nocą mogą rozwinąć się marznące mgły
Prognoza
Karambol w stanie Nowy Jork rozciągał się na 10 kilometrów
Karambol na 10 kilometrów na autostradzie
Świat
Fale zalewają restaurację w Katanii
Morze wdarło się do restauracji. Nagranie
Świat
Śnieg
Śnieżna aura powróci. Tam sypnie najwięcej
Prognoza
pies zima shutterstock_2707683871
Jeśli opiekun zwierzęcia nie wywiązuje się z tego, to łamie prawo
Polska
Powódź w Tunisie w Tunezji
"Deszcz nie przestawał padać całą noc"
Świat
Trudne warunki atmosferyczne w Barcelonie
Fale wysokie na 2,5 metra. Władze zakazują wchodzenia do wody
Świat
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Ewakuują mieszkańców. Woda porwała mężczyznę
Świat
Śnieg w Nowym Jorku. Zdjęcie ilustracyjne
Zimowe załamanie pogody zagraża 150 milionom osób
Świat
krakow smog cnb
Alert RCB. Tu lepiej nie wychodzić z domu
Smog
Smog w Krakowie
Jakość powietrza. Kraków znów w światowej smogowej czołówce
Smog
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim (18.01.2026)
Jedni szczękali zębami, drugich ogrzał między innymi efekt fenowy
Polska
Mróz w Polsce
Zróżnicowana temperatura, lokalnie mocniej powieje. Pogoda na dziś
Prognoza
Ratunek na Etnie. Ratownicy górscy ruszyli na pomoc rodzinie
Akcja ratunkowa na Etnie. Rodzina z dziećmi utknęła
Świat
Zorza polarna
Zorza polarna ponownie rozświetliła niebo nad Polską
Mróz w nocy
Miejscami temperatura spadnie do -22 stopni
Prognoza
Powódź w Tunisie w Tunezji
Turystyczny raj pod wodą. Największe opady od ponad 70 lat
Świat
Opady śniegu, wczesna zima
Kolejne dni przyniosą zmianę w pogodzie
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom