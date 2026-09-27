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Trudna sobota dla ratowników TOPR

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Ratownicy TOPR podczas interwencji z użyciem śmigłowca
Postaw na bezpieczeństwo w górach. Oto pięć zasad, o których musisz pamiętać
Źródło zdj. gł.: PAP/Grzegorz Momot
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Miniona sobota przyciągnęła na tatrzańskie szlaki tłumy turystów dzięki słonecznej i ciepłej pogodzie. Duża liczba osób w górach przełożyła się na zwiększoną ilość interwencji TOPR. Ratownicy podejmowali działania dziesięć razy, a w czterech przypadkach konieczne było wykorzystanie śmigłowca.

Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w rejonie Siwej Polany w Dolinie Chochołowskiej. Jak przekazał ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, u jednego z turystów doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mężczyznę resuscytowano, a następnie został przetransportowany śmigłowcem TOPR do szpitala w Zakopanem.

Ratownicy interweniowali również na Rysach. Na wierzchołku najwyższego polskiego szczytu turystka doznała blokady psychomotorycznej i nie była w stanie samodzielnie zejść. Kobieta została zabrana przez śmigłowiec i bezpiecznie przetransportowana na dół.

Dwie osoby doznały urazu nóg

Kolejne wezwanie z udziałem śmigłowca dotyczyło rejonu pod szczytem Grzesia w Tatrach Zachodnich. Pomocy potrzebował tam turysta z urazem nogi. Z kolei pod Ciemniakiem pomocy udzielano osobie, która również doznała zranienia kończyn dolnych.

Pozostałe zgłoszenia miały mniej poważny charakter i zostały zakwalifikowane jako tzw. wypadki turystyczne - poinformował ratownik dyżurny TOPR.

Akcja ratowników TOPR
Akcja ratowników TOPR
Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot

Obowiązuje zagrożenie lawinowe

Ratownicy zwracają jednocześnie uwagę na aktualne warunki lawinowe. Powyżej 1900 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego.

"Zagrożenie lawinowe jest realne, szczególnie w miejscach zwiększonego nagromadzenia śniegu. W ciągu dnia prognozowane jest dalsze ocieplenie. Wzrost temperatury będzie sprzyjał występowaniu lawin samoistnych z ciężkiego, mokrego śniegu. Lawin tych możemy się spodziewać szczególnie na stokach o podłożu trawiastym i skalnym" - ostrzega TOPR.

Ratownicy apelują, aby przed wyjściem w góry dokładnie zaplanować trasę, uwzględnić aktualne warunki i nie przeceniać własnych możliwości. W razie jakichkolwiek problemów na szlaku należy niezwłocznie zadzwonić po pomoc.

Źródło: PAP
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Tagi:
GóryTOPRTatry
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