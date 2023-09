IMGW: wrzesień cieplejszy od czerwca

W piątek można było zapomnieć, że trwa jesień. W najgorętszym miejscu niewiele brakowało do upału. To kolejny niezwykle ciepły dzień w tym miesiącu.

Piątek to kolejny niezwykle ciepły dzień, jak na koniec września. Najwyższą temperaturę odnotowano w Legnicy , gdzie wyniosła ona 28,2 stopnia Celsjusza. Najchłodniejsze okazało się Świnoujście , gdzie było 19,3 st. C - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Podobnie gorący było w czwartek. Najwyższą temperaturę, 28,3 st. C zmierzono w Toruniu . Jak poinformował IMGW , był to najcieplejszy 28 września w Polsce w historii pomiarów. Dotychczasowy rekord temperatury dla tego dnia wynosił 27,3 st. C, a odnotowano go w Krakowie w 1981 r.

Wrzesień jest cieplejszy od czerwca

Do tej pory odchylenie temperatury we wrześniu od normy wynosi 3,9 st. C. Średnia temperatura dla całej Polski to 17,7 st. C. W związku z tym - jak przekazał IMGW w mediach społecznościowych - "ekstremalnie ciepły wrzesień jest cieplejszy od czerwca" tego roku, kiedy średnia temperatura w skali całego kraju osiągnęła 17,5 st. C.