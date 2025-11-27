Logo TVN24
Niebezpieczna ślizgawica. Ostrzeżenia w 13 województwach

Oblodzenia sprawią, że będzie ślisko na drogach i chodnikach
Pogoda na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem. Na drogach i chodnikach zrobi się ślisko. Sprawdź, gdzie zachować ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Żółte alarmy wydano dla województw:

  • warmińsko-mazurskiego;
  • pomorskiego, w powiatach: nowodworskim, malborskim, tczewskim, sztumskim, kwidzyńskim;
  • kujawsko-pomorskiego, poza powiatami: tucholskim, sępoleńskim i nakielskim;
  • podlaskiego, w powiatach: sejneńskim, suwalskim, Suwałki, augustowskim;
  • mazowieckiego, w powiatach: przasnyskim, mławskim, ciechanowskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, sochaczewskim, płońskim;
  • łódzkiego, poza powiatami rawskim i opoczyńskim;
  • świętokrzyskiego, w powiatach: włoszczowskim, jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim, buskim;
  • podkarpackiego, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim;
  • małopolskiego;
  • śląskiego;
  • opolskiego;
  • dolnośląskiego;
  • wielkopolskiego, poza powiatami północno-zachodnimi.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -6 do -3 st. C, w rejonach podgórskich spadki do -9 st. C. Temperatura minimalna przy gruncie od -9 do -7 st. C, w rejonach podgórskich około -12 st. C.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 19 w czwartek do godziny 10 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Autorka/Autor: fw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

