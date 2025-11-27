Niebezpieczna ślizgawica. Ostrzeżenia w 13 województwach

Pogoda na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Żółte alarmy wydano dla województw:

warmińsko-mazurskiego ;

pomorskiego , w powiatach: nowodworskim, malborskim, tczewskim, sztumskim, kwidzyńskim;

kujawsko-pomorskiego , poza powiatami: tucholskim, sępoleńskim i nakielskim;

podlaskiego , w powiatach: sejneńskim, suwalskim, Suwałki, augustowskim;

mazowieckiego , w powiatach: przasnyskim, mławskim, ciechanowskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, sochaczewskim, płońskim;

łódzkiego , poza powiatami rawskim i opoczyńskim;

świętokrzyskiego , w powiatach: włoszczowskim, jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim, buskim;

podkarpackiego , w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim;

małopolskiego ;

śląskiego ;

opolskiego ;

dolnośląskiego ;

wielkopolskiego, poza powiatami północno-zachodnimi.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -6 do -3 st. C, w rejonach podgórskich spadki do -9 st. C. Temperatura minimalna przy gruncie od -9 do -7 st. C, w rejonach podgórskich około -12 st. C.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 19 w czwartek do godziny 10 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe Źródło: RCB