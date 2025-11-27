Niebezpieczna ślizgawica. Ostrzeżenia w 13 województwach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie
Żółte alarmy wydano dla województw:
- warmińsko-mazurskiego;
- pomorskiego, w powiatach: nowodworskim, malborskim, tczewskim, sztumskim, kwidzyńskim;
- kujawsko-pomorskiego, poza powiatami: tucholskim, sępoleńskim i nakielskim;
- podlaskiego, w powiatach: sejneńskim, suwalskim, Suwałki, augustowskim;
- mazowieckiego, w powiatach: przasnyskim, mławskim, ciechanowskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, sochaczewskim, płońskim;
- łódzkiego, poza powiatami rawskim i opoczyńskim;
- świętokrzyskiego, w powiatach: włoszczowskim, jędrzejowskim, pińczowskim, kazimierskim, buskim;
- podkarpackiego, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, strzyżowskim;
- małopolskiego;
- śląskiego;
- opolskiego;
- dolnośląskiego;
- wielkopolskiego, poza powiatami północno-zachodnimi.
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -6 do -3 st. C, w rejonach podgórskich spadki do -9 st. C. Temperatura minimalna przy gruncie od -9 do -7 st. C, w rejonach podgórskich około -12 st. C.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 19 w czwartek do godziny 10 w piątek.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: fw
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock