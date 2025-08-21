"Niesamowity widok" nad Bałtykiem

Turyści i mieszkańcy nadmorskich miejscowości mogli dziś zobaczyć nietypowy widok. Nad Morzem Bałtyckim jednocześnie pojawiło się kilka zalążków trąb wodnych. Zjawiska były widoczne między innymi w Darłówku i Łazach.
Zdjęcia tworzących się nad Morzem Bałtyckim trąb wodnych opublikowała w mediach społecznościowych Sieć Obserwatorów Burz.
"Niesamowity widok miał miejsce kilka chwil temu w Darłówku [woj. zachodniopomorskie - red.], gdzie na jednej fotografii widać kilka zalążków trąb wodnych" - napisano w poście.
Podobne widoki pojawiły się w nadmorskiej miejscowości Rowy w woj. pomorskim.
Jak powstaje trąba wodna
Do powstania trąby wodnej dochodzi wtedy, gdy nad ciepły zbiornik wodny napływa dużo chłodniejsze powietrze. Taka niestabilność pozwala cząstkom powietrza szybko się unosić, tworząc chmury cumulonimbus. Nad powierzchnią wody formuje się pionowy, połączony z chmurą wir w kształcie leja. Rzadko zdarza się jednak, że tego typu zjawiska docierają do lądu.
Skąd tak dużo obserwacji tego typu zjawisk dzisiaj nad Bałtykiem? Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, woda w morzu ma temperaturę około 18-20 stopni Celsjusza, a napływające z północy powietrze na wysokości około 1500 metrów zaledwie 4-5 stopni.
- Wytworzona niestabilność pozwala cząstkom powietrza szybko się unosić, przez co powstają chmury cumulonimbus - dodał, uzupełniając, że uchwycenie tylu zalążków trąb wodnych na jednym zdjęciu jest bardzo rzadkie.
Źródło: Sieć Obserwatorów Burz, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Użytkownik Systemu Raportów, Ola/Sieć Obserwatorów Burz