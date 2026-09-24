Polska Jeleń z "drzewem" na głowie. Skąd się tam wzięło? Oprac. Agnieszka Stradecka |

Jeleń z gałęzią w porożu Źródło wideo: Kontakt24 / Leśny Kawaler Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Leśny Kawaler

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Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie od miłośnika zwierząt i lasu, pana Dawida, znanego jako Leśny Kawaler. Na nagraniu uwiecznił jelenia z gałęzią, która utknęła między jego porożem.

- Jeleń z drzewem na głowie. To kolejna wyjątkowa sytuacja, którą uwieczniłem w ostatnim czasie. Ten samiec najwidoczniej chwilę wcześniej uderzał porożem o gałęzie, a jedna z nich utknęła w jego porożu. Stało się to w taki sposób, jakby drzewo wyrosło jeleniowi na głowie - opisał.

Jeleń z gałęzią w porożu Źródło: Kontakt24 / Leśny Kawaler

Pan Dawid zaznaczył, że trwa rykowisko, więc walki na poroża między samcami są na porządku dziennym. - Trwa rykowisko, stąd można zaobserwować tego typu sceny, a samce są pobudzone - przyznał. Sceny z trwającego rykowiska możemy obejrzeć w dalszej części nagrania miłośnika zwierząt.

Rykowisko. Tak wyglądają gody jeleni

Jak wyjaśnili eksperci z Lasów Państwowych, początek jesieni to wyjątkowo intensywny moment dla jeleni. Większość roku samce i samice spędzają osobno, spotykając się dopiero podczas okresu godowego. Jego nazwa, rykowisko, związana jest z odgłosami wydawanymi przez samce, które próbują zwrócić uwagę łań oraz odstraszają konkurentów. Między dorosłymi samcami często dochodzi do pojedynków, w których rolę broni pełnią ich okazałe poroża. Okres godowy przeważnie trwa do połowy października.

Sarna nie jest "żoną" jelenia Źródło zdjęcia: Lasy Państwowe