Jeleń z "drzewem" na głowie. Skąd się tam wzięło?
Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie od miłośnika zwierząt i lasu, pana Dawida, znanego jako Leśny Kawaler. Na nagraniu uwiecznił jelenia z gałęzią, która utknęła między jego porożem.
- Jeleń z drzewem na głowie. To kolejna wyjątkowa sytuacja, którą uwieczniłem w ostatnim czasie. Ten samiec najwidoczniej chwilę wcześniej uderzał porożem o gałęzie, a jedna z nich utknęła w jego porożu. Stało się to w taki sposób, jakby drzewo wyrosło jeleniowi na głowie - opisał.
Pan Dawid zaznaczył, że trwa rykowisko, więc walki na poroża między samcami są na porządku dziennym. - Trwa rykowisko, stąd można zaobserwować tego typu sceny, a samce są pobudzone - przyznał. Sceny z trwającego rykowiska możemy obejrzeć w dalszej części nagrania miłośnika zwierząt.
Rykowisko. Tak wyglądają gody jeleni
Jak wyjaśnili eksperci z Lasów Państwowych, początek jesieni to wyjątkowo intensywny moment dla jeleni. Większość roku samce i samice spędzają osobno, spotykając się dopiero podczas okresu godowego. Jego nazwa, rykowisko, związana jest z odgłosami wydawanymi przez samce, które próbują zwrócić uwagę łań oraz odstraszają konkurentów. Między dorosłymi samcami często dochodzi do pojedynków, w których rolę broni pełnią ich okazałe poroża. Okres godowy przeważnie trwa do połowy października.