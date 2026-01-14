Gołoledź w Polsce. "Nie da się wyjść, wszystko jest oblodzone"

Gołoledź w Polsce. Trudna sytuacja w Gdańsku

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W środę nad Polską wędruje strefa marznących opadów, powodujących gołoledź. Na drogach i chodnikach jest bardzo ślisko i niebezpiecznie. W wielu regionach kraju od rana obowiązują ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - miejscami nawet drugiego stopnia. Wydany został także alert RCB.

Ślizgawica na Waszych zdjęciach. "Wszystko jest oblodzone"

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia gołoledzi z miejscowości Gardeja (woj. pomorskie).

- Ja dookoła domu dzisiaj się kompletnie nie ruszam. Nie da się wyjść, schody, podwórko, wszystko jest oblodzone. Póki nie muszę, to nie wychodzę - skomentowała pani Alicja, autorka zdjęć. - Nasza gmina graniczy z województwem kujawsko-pomorskim. Kwidzyn jest zasypany. Wykopałam drogę do bramy i dojście do samochodu. (...) Wygląda to pięknie, ale przerażająco. Akurat urodziłam się w zimę stulecia, więc dostałam taki przedsmak tamtej zimy - dodała.

Gardeja (Pomorskie) Gardeja (Pomorskie) Źródło: Alicja/Kontakt24 Gardeja (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Gardeja (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan Gardeja (Pomorskie) Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Gołoledź wystąpiła też w miejscowości Dziarny (woj. warmińsko-mazurskie). Lod pokrył tam okna, co zostało uchwycone na zdjęciu Reportera24 o nicku kornik278.

Dziarny (Warmińsko-mazurskie) Źródło: kornik278/Kontakt24

Dostaliśmy też nagranie z Inowrocławia (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie chodnik zamienił się w lodowisko.

Gołoledź w Inowrocławiu Źródło: Darek/Kontakt24

Autorka/Autor: anw/dd Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: Alicja/Kontakt24