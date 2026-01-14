Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Gołoledź w Polsce. "Nie da się wyjść, wszystko jest oblodzone"

Gardeja (Pomorskie)
Gołoledź w Polsce. Trudna sytuacja w Gdańsku
W środę w części Polski występuje gołoledź, związana z marznącymi opadami. Na Kontakt24 otrzymujemy materiały pokazujące, jak jest ślisko i niebezpiecznie.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W środę nad Polską wędruje strefa marznących opadów, powodujących gołoledź. Na drogach i chodnikach jest bardzo ślisko i niebezpiecznie. W wielu regionach kraju od rana obowiązują ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - miejscami nawet drugiego stopnia. Wydany został także alert RCB.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Opady powodujące gołoledź. Tak będą wędrować nad Polską

Opady powodujące gołoledź. Tak będą wędrować nad Polską

Prognoza
Zamknięto molo w Sopocie

Zamknięto molo w Sopocie

Ślizgawica na Waszych zdjęciach. "Wszystko jest oblodzone"

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia gołoledzi z miejscowości Gardeja (woj. pomorskie).

- Ja dookoła domu dzisiaj się kompletnie nie ruszam. Nie da się wyjść, schody, podwórko, wszystko jest oblodzone. Póki nie muszę, to nie wychodzę - skomentowała pani Alicja, autorka zdjęć. - Nasza gmina graniczy z województwem kujawsko-pomorskim. Kwidzyn jest zasypany. Wykopałam drogę do bramy i dojście do samochodu. (...) Wygląda to pięknie, ale przerażająco. Akurat urodziłam się w zimę stulecia, więc dostałam taki przedsmak tamtej zimy - dodała.

Gardeja (Pomorskie)

Gardeja (Pomorskie)
Gardeja (Pomorskie)
Źródło: Alicja/Kontakt24
Gardeja (Pomorskie)
Gardeja (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Gardeja (Pomorskie)
Gardeja (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Gardeja (Pomorskie)
Gardeja (Pomorskie)
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Gołoledź wystąpiła też w miejscowości Dziarny (woj. warmińsko-mazurskie). Lod pokrył tam okna, co zostało uchwycone na zdjęciu Reportera24 o nicku kornik278.

Dziarny (Warmińsko-mazurskie)
Dziarny (Warmińsko-mazurskie)
Źródło: kornik278/Kontakt24

Dostaliśmy też nagranie z Inowrocławia (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie chodnik zamienił się w lodowisko.

Klatka kluczowa-160952
Gołoledź w Inowrocławiu
Źródło: Darek/Kontakt24

Autorka/Autor: anw/dd

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Alicja/Kontakt24

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
pogodaZima
Czytaj także:
shutterstock_2695876051
Wleje się arktyczne zimno. Ile stopni będzie
Prognoza
"Załoga 11" dotarła na ISS
"W warunkach kosmicznych mogą wystąpić najróżniejsze problemy"
Świat
Sopockie molo - zdj. poglądowe
Zamknięto molo w Sopocie
Polska
Zimowa pogoda w Bieszczadach
Opady śniegu i gołoledź. Tu trzeba uważać
Prognoza
Lód, oblodzenie, silny mróz, zamarzające, opady marznące
Opady powodujące gołoledź. Tak będą wędrować nad Polską
Prognoza
Gołoledź, zima
"Zostań w domu, jeśli możesz". Alert RCB w większości kraju
Pogoda
Odśnieżanie ulic w Zakopanem
Wywożą śnieg z Zakopanego
Polska
Sople lodu
Ponad 20 stopni różnicy. Temperatura podzieliła Polskę
Polska
Zima śnieg
Aura będzie wymagać naszej uwagi
Prognoza
Lis
Lis polował, obok przejeżdżały samochody
Polska
Kangur w basenie
Chciał się ochłodzić, wskoczył do basenu w parku rozrywki
Ciekawostki
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Nocą w połowie kraju chwyci silny mróz
Prognoza
Budapeszt
"Jesteśmy uwięzieni". Paraliż na lotniskach
Świat
Panele słoneczne u wybrzeży Szanghaju
"Historyczny przełom" w Indiach i Chinach
Świat
AdobeStock_495329614
Masowa śmierć nietoperzy. "Najbardziej ucierpiały matki i młode"
Nauka
shutterstock_1933378853
Na chwilę zrobi się cieplej, ale nie wszędzie
Prognoza
Lodołamacze wypłynęły na Wisłę
Lodołamacze łamią lód na Wiśle. Pierwsza taka akcja od 10 lat
Polska
NARCIARKA
Na nartach po Rynku Podgórskim. Atak zimy w Krakowie
TVN24
W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Radar opadów. U jednych śnieg, u drugich marznący deszcz
Prognoza
Komin, dym, smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Estonia. Z zamarzniętego wodospadu odpadła potężna masa lodu
Z wodospadu oderwały się wielkie sople. Byli przy nim ludzie
Świat
Santa Clara del Mar w Buenos Aires w Argentynie
"Nagle nadeszła fala, która osiągnęła niewyobrażalną wysokość". Nie żyje mężczyzna
Świat
Śnieg z deszczem, śnieg
Dziś popada nie tylko śnieg
Prognoza
Mieszkańcy serbskich wsi zostali odcięci od prądu po śnieżycy
Od ponad tygodnia nie mają prądu. Lokalne władze zostawiły ich samym sobie
Świat
Śnieg, noc, miasto
Jednym noc ześle dotkliwy mróz, innym - kolejne opady
Prognoza
Polskie lodołamacze
Lodołamacze skruszą lód na Odrze i Wiśle
Polska
shutterstock_2401804539
Zginęło co najmniej 20 osób. Szukają dzikiego słonia
Świat
Śnieg z deszczem
Ociepli się. Jak bardzo?
Prognoza
Śnieg, zima, przystanek, droga
Odwołane lekcje. Śniegu tyle, że trzeba go wywozić cieżarówkami
Polska
Zniszczenia w prowincji Hatay na południu Turcji
Wielkoszczury pomogą ratować ludzi po trzęsieniach ziemi
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom