Polska Gdzie jest burza? Wyładowania suną nad Polską Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Dariusz Banaszuk/Shutterstock

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Jak po godzinie 15 poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, miejscami grzmi. Największym zagrożeniem związanym z burzami jest silny, porywisty wiatr. Zjawiska przemieszczają się z zachodu na wschód.

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Gdzie jest burza?

Grzmi w województwie małopolskim, nad Brzeskiem i Krzeszowicami. Burze są na razie słabe, a suma towarzyszących im opadów sięga 10-15 litrów na metr kwadratowy. Wiatr wieje z prędkością 60-70 kilometrów na godzinę.

Gdzie jest burza? Mapa i radar burz