Gdzie jest burza? Wyładowania suną nad Polską
Jak po godzinie 15 poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, miejscami grzmi. Największym zagrożeniem związanym z burzami jest silny, porywisty wiatr. Zjawiska przemieszczają się z zachodu na wschód.
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Gdzie jest burza?
Grzmi w województwie małopolskim, nad Brzeskiem i Krzeszowicami. Burze są na razie słabe, a suma towarzyszących im opadów sięga 10-15 litrów na metr kwadratowy. Wiatr wieje z prędkością 60-70 kilometrów na godzinę.
Gdzie jest burza? Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl