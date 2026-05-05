Gdzie jest burza? Pojawiły się pierwsze wyładowania
Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, we wtorek po godzinie 15 pojawiły się nad Polską pierwsze rozproszone burze.
Grzmi w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, w rejonie Ostrowi Mazowieckiej, a także w województwie podlaskim, na północny wschód od Białegostoku, w rejonie Sokółki. Zjawiska przemieszczają się na północny wschód.
Burzom towarzyszy intensywniejszy, krótkotrwały opad deszczu o sumie do 10 litrów na metr kwadratowy na godzinę i porywy wiatru rozpędzające się do 60-70 kilometrów na godzinę.
