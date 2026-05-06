Gdzie jest burza? Grzmi i mocno wieje
Jak poinformował około godziny 18.30 w środę synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, nad Polską pojawiły się pojedyncze, izolowane, frontowe burze.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczna aurą. Obowiązują alarmy pierwszego stopnia.
Gdzie jest burza?
Grzmi w województwach:
- małopolskim, w Krakowie;
- dolnośląskim, w rejonie miast i miejscowości: Kłodzko, Janków, Borek Strzeliński;
- podlaskim, w Augustowie.
Burzom towarzyszą opady deszczu o natężeniu 5-10 litrów na metr kwadratowy i wiatr wiejący w porywach z prędkością 50-60 kilometrów na godzinę.
