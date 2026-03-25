Dywany krokusów w Warszawie

Krokusy w Warszawie Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Krokusy (szafrany) są powszechnie uznawane za jedne z pierwszych zwiastunów wiosny. Rośliny te masowo kwitną w Warszawie. Kwiaty koloru białego, żółtego i fioletowego można podziwiać między innymi w parkach.

Ponad 16 stopni w Warszawie

W środę w stolicy czuć było wiosenną aurę. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że temperatura maksymalna wyniosła 16,3 stopnia Celsjusza. Tego dnia najwyższą wartość na termometrach odnotowano w Kozienicach - 16,6 st. C.

Temperatura maksymalna w środę 25.03 Źródło: IMGW

Krokusy

Krokusy to rośliny należące do rodziny kosaćcowatych (Iridaceae). Szacuje się, że jest około 250 gatunków tych roślin. Rosną one w południowej i środkowej Europie, w krajach basenu Morza Śródziemnego oraz w zachodniej części Azji - ich zasięg występowania sięga na wschodzie po zachodnie Chiny.

W Polsce rośnie kilka gatunków krokusów. Dwa - szafran spiski lub też krokus spiski (Crocus scepusiensis) oraz odkryty w 2024 roku w Wisłoku Wielkim szafran Heuffela (Crocus heuffelianus) - to gatunki rodzime. Poza tym można też natknąć się na gatunek dziczejący i już zadomowiony - szafran wiosenny (Crocus vernus).

Krokusy w Warszawie Kwitnące krokusy w Warszawie Źródło: PAP/Radek Pietruszka