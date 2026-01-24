Logo TVN24
Polska

Alert RCB. "Ogranicz podróże"

Oblodzenia, opady marznące
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Alert RCB. W wielu województwach zagrożenie będą stanowić marznące opady. Ostrzega przed nimi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

„Uwaga! Dziś i w nocy (24/25.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach” - SMS-a o takiej treści otrzymały w sobotę osoby przebywające na terenie województw:

  • opolskiego;
  • śląskiego;
  • małopolskiego;
  • podkarpackiego;
  • świętokrzyskiego;
  • lubelskiego (powiaty: biłgorajski, janowski i kraśnicki);
  • łódzkiego (powiat radomszczański).

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Autorka/Autor: kp

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

