W pogodzie będzie się działo

Aura w najbliższych dniach zapowiada się pochmurnie. Będą miejsca, w których termometry wskażą nawet 13 stopni Celsjusza. Tuż przed weekendem pogoda zacznie się zmieniać. Do Polski powróci silny wiatr, a także opady śniegu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę w całym kraju możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. W południowo-wschodnich regionach miejscami wystąpi słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Ze zmiennych kierunków powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Na zachodzie Polski wystąpi więcej chmur i może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Podlasiu do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Prognozowana temperatura w dniach 22-26.02 ventusky.com

W piątek prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na Pomorzu popada deszcz ze śniegiem, a na Podkarpaciu i w Małopolsce sam deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na zachodzie jego porywy mogą dochodzić do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w dniach 22-26.02 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota w całym kraju przyniesie nam pochmurne niebo i opady śniegu. Termometry pokażą od -1 st. C na Pomorzu do 2 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Chwilami jego porywy będą rozpędzać się do 60 km/h.

W niedzielę strefa chmur i śniegu przemieści się na wschód. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Podlasiu do 1 st. C na Śląsku. Powieje północny, umiarkowany i dość silny wiatr, który okresami w porywach będzie osiągał 40-60 km/h.

Prognozowane porywy w dniach 22-26.02 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl