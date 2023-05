Pogoda na weekend, pogoda na pięć dni. Kiedy wróci słońce i ciepło?

Pogoda w najbliższych dniach nie będzie dla nas łaskawa. Spodziewane są chmury, ulewne opady deszczu i burze. Potem aura zacznie się jednak zmieniać, pojawi się szansa na powrót słońca i temperatury przekraczającej 20 stopni Celsjusza. Sprawdź szczegóły.

Środa na Mazurach, Kujawach, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. W pozostałej części kraju będzie pochmurno, spodziewane są też opady deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu i Roztoczu Lubelskim wystąpią burze, które wystąpią w towarzystwie opadów rzędu 25 l/mkw. oraz porywów wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna sięgnie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Rzeszowszczyźnie. Powieje północno-zachodni wiatr, będzie słaby i umiarkowany. Tylko w strefie brzegowej może dochodzić do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek będzie pochmurny i deszczowy (do 10 l/mkw.) we wschodniej części kraju. W pozostałych regionach spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Lubelszczyźnie do 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W piątek chmur i przelotnego deszczu można się spodziewać tylko na Podkarpaciu. Mieszkańcy reszty kraju będą mogli cieszyć się słonecznym dniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Podkarpaciu do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z północnego wschodu.

Prognozowana temperatura w dniach 17-21.05 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się przeważnie słonecznie, tylko w Małopolsce będzie się chmurzyło. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany.

W niedzielę w całym kraju będziemy mogli cieszyć się pogodną aurą. Temperatura maksymalna sięgnie od 20 st. C na Podlasiu do 25 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w dniach 17-21.05 ventusky.com

Autor:kw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl