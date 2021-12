Pogoda na jutro - wtorek 28.12. Duże zachmurzenie, opady marznące. Od -6 do 2 stopni

Pogoda na jutro, czyli wtorek 28.12, przyniesie dużo chmur. Lokalnie możliwe są marznące opady. Na termometrach zobaczymy od -6 do 2 stopni Celsjusza. Powieje umiarkowany, a chwilami dość silny wiatr.

W ciągu nocy jedynie północno-wschodnia część Polski będzie w zasięgu wyżu znad zachodniej Rosji. Na pozostałym obszarze kraju dostaniemy się pod wpływ układu niskiego ciśnienia znad Europy Zachodniej ze strefami frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu zacznie napływać chłodna, łagodniejsza masa powietrza polarnego morskiego, aczkolwiek zdecydowanie cieplejsza od wcześniej zalegającego nad Polską arktycznego powietrza.

Pogoda na noc

Pogoda na noc: prognozowane jest przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie, przejściowo na zachodzie oraz południu - duże. Opady nie są prognozowane, jednakże na krańcach południowo-zachodnich istnieje ryzyko słabych opadów marznących. W ciągu nocy na południu Polski spodziewane są marznące mgły. Na termometrach zobaczymy minimalnie od -12/-11 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie do -7/-6 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na jutro - wtorek 28.12

Pogoda na jutro w ciągu dnia początkowo przyniesie przeważnie umiarkowane zachmurzenie, wzrastające w ciągu dnia do dużego, a w wielu miejscach kraju do całkowitego. Więcej rozpogodzeń spodziewanych jest jedynie na południu oraz w rejonie Warmii, Mazur i Podlasia. Na zachodzie istnieje ryzyko słabych opadów marznących, a wieczorem i w nocy strefa opadów mieszanych przemieszczać się będzie w głąb kraju. Na termometrach zobaczymy od -6/-5 st. C w rejonie Suwałk do 0/2 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni.

Warunki biometeo we wtorek

W większości regionów wilgotność będzie utrzymywać się w granicach 90 procent. Przeważnie odczujemy mróz, jedynie w części południowo-zachodniej - zimno. Warunki biometeo będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Autor:W ciągu nocy prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie - bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Autor:W ciągu dnia prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego, przejściowo całkowitego - bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do -3 st. C. Umiarkowany wiatr w porywach będzie dość silny, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Autor:Początkowo małe zachmurzenie, wzrastające w ciągu nocy do dużego i całkowitego - bez opadów. Na termometrach minimalnie do -12 st. C/-10 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Autor:W ciągu dnia duże i całkowite zachmurzenie - bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -4 st. C/-3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Autor:W ciągu nocy prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie - bez opadów. Temperatura spadnie do -8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Autor:W ciągu dnia prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego - bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie -1 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Autor:W ciągu nocy prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie - bez opadów. Temperatura spadnie do -7 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Autor:W ciągu dnia prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego. Późnym wieczorem pojawią się słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Autor:W ciągu nocy prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie - bez opadów. Na termometrach zobaczymy minimalnie -8 st. C. Słaby wiatr będzie południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Autor:W ciągu dnia prognozowane jest zmienne zachmurzenie, przeważnie umiarkowane - bez opadów. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą -1 st. C. Powieje wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

Źródło: tvnmeteo.pl