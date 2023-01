Pogoda na jutro - poniedziałek, 30.01. Nocą ściśnie lekki mróz, wiatr będzie się wzmagał, w dzień do 5 stopni

Pogoda na noc

Przed nami pochmurna noc. Miejscami wystąpią słabe opady śniegu, śniegu z deszczem oraz samego deszczu, który pojawi się głównie na Pomorzu. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na południu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu. Powieje zachodni, umiarkowany, na północy okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro

W poniedziałek wystąpią przemieszczające się z północnego zachodu na południowy wschód opady mokrego śniegu. Spadnie go do 3-5 centymetrów śniegu, lokalnie 5-10 cm. Opady te przechodzić będą w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na północnym zachodzie Polski, w drugiej części dnia, prognozuje się przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C w regionach wschodnich, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr w porywach osiągnie do 50-70 kilometrów na godzinę. Na wybrzeżu porywy osiągną do 80 km/h. We wschodniej część kraju lokalnie możliwe są zawieje śnieżne.