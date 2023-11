Alerty IMGW dla prawie całej Polski. Ślizgawica i śnieg to nie wszystko

IMGW wydało alerty meteorologiczne dla wszystkich województw. W prawie całym kraju w sobotni wieczór prognozowane są oblodzenia, które będą towarzyszyć nam do niedzieli. Obowiązują również alerty przed silnym wiatrem i śnieżycami.

Alerty IMGW - oblodzenie

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna do około -3 stopni Celsjusza, temperatura minimalna przy gruncie około -5 st. C. Miejscami ujemna temperatura powietrza utrzymywać się będzie także w kolejnych dobach.

Alerty IMGW - intensywne opady śniegu

Prognozowane są opady powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 centymetrów, miejscami do 15 cm. Ostrzeżenia będą ważne do północy.