Nauka

Start Falcona 9 przełożony. Na pokładzie polskie satelity wojskowe

G6sWww3WwAESMLO
Hubert Kijek o przełożonym starcie misji
Źródło: TVN24
Start misji Transporter-15, która miała wynieść na orbitę polskie satelity podwójnego zastosowania, został przełożony. Jak poinformowała firma SpaceX, kolejna próba zostanie podjęta w piątek.

Odwołano dzisiejszy start misji Transporter-15 z Kalifornii. Zgodnie z planem start odbyć się miał z amerykańskiej bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii o godzinie 19.18 czasu polskiego.

"Obecnie planujemy start w piątek, 28 listopada. Pojazd i ładunek pozostają w dobrym stanie" - przekazali przedstawiciele firmy SpaceX w mediach społecznościowych.

Na antenie TVN24 reporter TVN24 BiS Hubert Kijek opowiadał, że na razie nie wiadomo, co uniemożliwiło start.

To kolejne opóźnienie misji Transporter-15, której start był pierwotnie zaplanowany na 11 listopada, później podana została data 22 listopada, a następnie 19 i 20 listopada.

Polskie satelity

Na orbitę mają dotrzeć urządzenia, które mogą być wykorzystane w zaawansowanych eksperymentach "dual use" - w wojskowości i przemyśle cywilnym. Będą to: satelita wyprodukowany przez polsko-fińską firmę ICEYE oraz konstelacja trzech satelitów PIAST. Na pokładzie rakiety będzie również nanosatelita wrocławskiej firmy SatRev.

Satelita ICEYE wykorzystuje technologię tzw. syntetycznej apertury, pozwalającą na monitorowanie powierzchni Ziemi za pomocą radarów. System pozwoli na ciągłą obserwację interesujących obszarów, na przykład infrastruktury wojskowej, transportowej czy energetycznej, Morza Bałtyckiego i granic państwa, a w wypadku wojny - na rozpoznawanie i śledzenie ruchów wojsk przeciwnika, wykrywanie ukrytego sprzętu czy ocenę zniszczeń. Satelita jest wynikiem podpisanej w maju bieżącego roku umowy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a konsorcjum ICEYE i Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1. W tym samym transporcie (misja Transporter-15) na orbitę okołoziemską trafi też polska konstelacja trzech małych satelitów - PIAST-S1, PIAST-S2, PIAST-M, przygotowanych m.in. przez inżynierów z Wojskowej Akademii Technicznej. Założeniem projektu PIAST (Polish ImAging SaTellites) jest budowa konstelacji trzech nanosatelitów optoelektronicznego rozpoznania obrazowego na bazie autorskiej platformy HyperSat firmy Creotech Instruments. Ma on zagwarantować pierwsze, stworzone w Polsce instrumenty narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu SZAFIR zainicjowanego przez MON. Trzecim polskim akcentem będzie nanosatelita firmy SatRev - PW6U - do pozyskiwania danych, które mogą być szeroko wykorzystywane - od rolnictwa i leśnictwa po energetykę i infrastrukturę. Firma SatRev od 2016 r. rozwija technologie umożliwiające szybkie pozyskiwanie i analizę danych satelitarnych m.in. budując własne centrum kontroli misji we Wrocławiu, podsystemy satelitarne oraz stacje odbiorcze w Polsce i Omanie. W sumie firma umieściła dotąd na orbicie kilkanaście satelitów własnych i partnerskich.

Tej technologii nie miały nawet USA. Co Polsce dadzą Ice Eye
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tej technologii nie miały nawet USA. Co Polsce dadzą Ice Eye

Maciej Michałek

Autorka/Autor: anw,ast

Źródło: PAP, SpaceX,

Źródło zdjęcia głównego: SpaceX/X

Kosmos
