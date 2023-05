Nawet biodegradowalny plastik rozkłada się kilkanaście miesięcy

Według najnowszych, amerykańskich badań, nawet biodegradowalne odpady mogą rozkładać się w środowisku naturalnym przez kilkanaście miesięcy. To znacznie krócej niż te wykonane z "typowego" plastiku, jednak i tak nazewnictwo jest w tym wypadku mylące, gdyż w założeniu powinny ulegać sprawnej i pełnej degradacji. To pierwsza tego typu analiza.

Jak wynika z badań opublikowanych na łamach czasopisma naukowego "Plos One", powszechnie stosowane biodegradowalne tworzywo sztuczne pozostaje niezmienione w środowisku morskim przez co najmniej 14 miesięcy.

Zbadano próbki

Gromadzenie się w oceanie trwałych odpadów z tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej jest jednym z najpoważniejszych problemów ekologicznych dotyczących środowiska morskiego. Przedmioty z tworzyw sztucznych, na przykład butelki na wodę, które dostają się do oceanu, mogą przetrwać dziesięciolecia w swojej pierwotnej formie. Nawet jeśli rozpadają się na mikroskopijne kawałki (mikroplastik), nie ulegają biodegradacji, lecz pozostają niestrawnymi zanieczyszczeniami, które przedostają się do łańcuchów pokarmowych.

Badania nad rozpadem tworzyw biodegradowalnych przeprowadziła Sarah-Jeanne Royer i jej współpracownicy ze Scripps Institution of Oceanography na University of California w San Diego. Naukowcy zanurzyli próbki PLA wraz z próbkami materiałów na bazie ropy naftowej, na bazie celulozy oraz na bazie mieszanki celulozy i ropy naftowej w klatkach u wybrzeży La Jolla w Kalifornii. Próbki były badane co tydzień pod kątem oznak rozpadu i wracały do oceanu po kilku godzinach.