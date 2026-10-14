Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

"Warszawska syrenka" zbada kosmiczną pogodę

|
sawa
Aurora, Swing i Sawa - czujniki pogody kosmicznej ESA
Źródło wideo: ESA
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W 2029 roku wystartuje Sawa - druga misja nanosatelitarna Europejskiej Agencji Kosmicznej poświęcona kosmicznej pogodzie. Satelitę zbuduje polska firma. Co dokładnie będzie badać?

Prace nad misją Sawa już ruszyły, a jej start przygotowywany jest na 2029 rok. Nanosatelitę mającego badać kosmiczną pogodę zbuduje polska firma Creotech. Przedsiębiorstwo i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) uczciły zawarcie umowy podczas Warsaw Security Forum, które odbywało się 12-13 października 2026 r.

>>>CZYTAJ TEŻ: Wyjątkowy szybki błysk radiowy. Pochodzi z czasów, gdy Wszechświat był młody

Pomoże lepiej zrozumieć kosmiczna pogoda

Sawa będzie mierzyć właściwości termosfery bezpośrednio na orbicie, ze znacznie większą dokładnością niż robi się to obecnie. Poza tym będzie dostarczać informacji na temat pola magnetycznego Ziemi. Zebrane dane trafią do modeli i serwisów dostarczających między innymi ostrzeżenia o kosmicznej pogodzie. Pomiary Sawy będą uzupełniać dwie inne misje ESA badające jonosferę Ziemi: Swing oraz Aurora-D. Ta ostatnia to satelita teledetekcyjny, który obserwuje zorzę polarną, aby określić wpływ kosmicznej pogody na jonosferę.

- Misja Sawa pomoże nam lepiej zrozumieć wpływ aktywności słonecznej na magnetosferę Ziemi oraz warstwy jej atmosfery, termosferę i jonosferę - przekazał Stefan Kraft, kierownik projektu Sawa w ESA. Jak dodał, zebrane na miejscu dane umożliwią dowiedzenie się, jak kosmiczna pogoda kształtuje interakcje między atmosferą a magnetosferą. Pomogą one także w zrozumieniu, jak kosmiczna pogoda może wpływać na orbity statków kosmicznych i tamtejszych śmieci oraz procesy ich ponownego wchodzenia w atmosferę.

- W dłuższej perspektywie konstelacja oparta na misji demonstracyjnej Sawa może też wspierać rozwiązania z zakresu zarządzania ruchem kosmicznym - dodał Kraft.

Logo misji Sawa
Logo misji Sawa
Źródło zdjęcia: ESA

Rozbudowa w konstelacje satelitów

Jeśli misje Sawa i Swing zakończą się sukcesem, będzie można je rozbudować w konstelacje satelitów. Powstanie wtedy sieć punktów pomiarowych rozmieszczonych wokół Ziemi, które będą nieprzerwanie zbierać dane, co poprawi zasięg i wzbogaci serwisy pogody kosmicznej oraz modelowanie losów kosmicznych śmieci.

- Pojedyncze nanosatelity dają innowacyjną możliwość realizacji tanich, ukierunkowanych misji. Jako konstelacja mogą stać się skuteczną częścią europejskiego systemu monitorowania kosmicznej pogody - powiedział Juha-Pekka Luntama z ESA. - Burz słonecznych nie da się zatrzymać. Jeśli jednak połączymy dane z różnych satelitów, w tym z nanosatelitów takich jak Sawa, z których każdy monitoruje inny aspekt naszej atmosfery, możemy stworzyć kompleksowe serwisy pogody kosmicznej, które pomogą łagodzić skutki takich burz - dodał.

Polski rodowód misji

Nazwa misji wzięła się z legendy o założeniu Warszawy. Według niej Sawa była syreną żyjącą w Wiśle, która zakochała się w rybaku o imieniu Wars. Razem dali początek Warszawie. Syrena stała się strażniczką miasta i od pokoleń symbolizuje ochronę, czujność i odporność. Zdaniem ESA imię Sawa doskonale pasuje więc do misji, która pomoże chronić naszą planetę i infrastrukturę krytyczną.

Źródło: ESA
Udostępnij:
Tagi:
Europejska Agencja KosmicznaKosmos
Czytaj także:
burza ulewa piorun AdobeStock_2068091756
Gdzie jest burza? Tu wciąż grzmi
Prognoza
Pochmurna jesień
Chłodno, mglisto, pochmurno. Kto może liczyć na to, że się rozpogodzi?
Prognoza
Zegar przed obserwatorium w Greenwich w Londynie. Obserwatorium w Greenwich wyznacza uniwersalny czas koordynowany
27 razy "przyspieszyła" czas na Ziemi. Teraz chcą ją zlikwidować
Nauka
Niebo nad Suwałkami
Taki był dzisiejszy świt. Niebo jak spod pędzli mistrzów malarstwa na waszych zdjęciach
Polska
Dianjunus rex - nowo odkryty ogromny gatunek grzyba
Grzyb gigant. Odkryto nowy gatunek
Ciekawostki
Skutki huraganu Isaias w mieście Milton na Florydzie
Wzrosła liczba ofiar huraganu. Gubernator chwali mieszkańców
Świat
Załamanie pogody w Santiago, Chile
Czerwony alarm w stolicy. Chodniki białe od gradu
Świat
Ciepły październikowy dzień w Sewilli
30 stopni w środku jesieni. Anomalia w Hiszpanii
Świat
Silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW. Tutaj zagrozi nam silny wiatr
Prognoza
Opady w Grecji, prognoza na północ czasu lokalnego
Ulewy nadciągnęły nad Grecję. Ryzyko powodzi
Świat
Labrador retriever
Dlaczego duże psy żyją krócej niż małe?
Nauka
Niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej syberyjskich miejscowości
Seria ataków niedźwiedzi. "Od prawie dwóch miesięcy żyjemy w strachu"
Świat
Przymrozki, mróz, szron
Przymrozki, marznące mgły i burze. To nie jest przyjemna prognoza pogody
Prognoza
Porywy wiatru w okolicach Islandii w środę ok. godz. 15 czasu lokalnego
Huraganowy wiatr. Nad Atlantykiem rozwija się bomba cyklonowa
Świat
Łazik Perseverance na Marsie
To może być najcenniejsza próbka z Marsa. Nie mogą jej ściągnąć na Ziemię
Ciekawostki
Sezon zimowy w Chile trwa w tym roku dłużej
Śnieg leży dłużej niż zwykle. "To rzadka sytuacja"
Świat
Zagubiony pies poszedł do biura szeryfa
Pies się zgubił. Sam zgłosił się na policję
Świat
Złota polska jesień z przymrozkiem
Ujemne temperatury w części Polski. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Huragan Simon doprowadził do poważnych zalań w Meksyku
Uderzyły w nich huragan i silna burza. Nie żyje pięć osób
Świat
Akcja ratunkowa w okolicach Urzulei na Sardynii
Spędził ponad dobę uwięziony w jaskini. Uwolnili go ratownicy
Świat
Napędzane przez suszę pożary trawią górskie rejony Peru
Od kilku dni walczą z ogniem. "Przed nami dość trudny rok"
Świat
Galaktyka, z której kierunku pochodzi błysk FRB 20240304B
Podróżował przez "około 80 procent historii Wszechświata" zanim do nas dotarł
Nauka
Zalania w okolicach The Strip w Las Vegas
Ulice Las Vegas jak rzeki. "Byłem w szoku"
Świat
Wiatr, chłód
Pogoda będzie w kratkę. Jednego dnia może zagrzmieć
Prognoza
Biegacze utknęli na trasie ultramaratonu z powodu ulewy
Ultramaratończycy utknęli na szlaku. "Czasami pogoda ma inne plany"
Świat
Nepal
Rzeka wylała, ponad 100 turystów utknęło na szlaku
Świat
Zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy już niedługo. Kiedy przestawiamy zegarki?
Ciekawostki
Simon w Meksyku
"Nie możemy tu zostać, jest bardzo niebezpiecznie"
Świat
Prognoza IMGW
Prognoza IMGW na zimę. Ten miesiąc może mocno odbiegać od normy
Prognoza
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi na Panamie
Ponad 200 wstrząsów wtórnych i stan wyjątkowy w całym kraju
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom