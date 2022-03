Odkrył asteroidę na dwie godziny przed jej wejściem w atmosferę Ziemi

Węgierski astronom odkrył 11 marca małą asteroidę. Niecałe dwie godziny później obiekt wszedł w ziemską atmosferą nieopodal Islandii. To piąty przypadek odkrycia asteroidy, która następnie weszła w atmosferę naszej planety.

Jak napisał na Twitterze astronom Tony Dunn z Uniwersytetu Stanowego w San Francisco, to piąta asteroida odkryta przed wejściem w atmosferę Ziemi. Pozostałe to: 2012 AA, 2018 LA, 2002 TC3 i 2019 MO (pierwszy człon nazwy informuje o roku, kiedy doszło do tego zdarzenia). Poinformowała o tym również na swojej stronie internetowej organizacja astronomiczna International Meteor Organization.