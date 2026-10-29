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"Kolejny rok, kolejny rekord". Niepokojący raport WMO

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Emisja CO2 dwutlenek węgla
Scenariusze zmian klimatu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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W 2025 roku stężenie trzech głównych gazów cieplarnianych w atmosferze osiągnęło rekordowy poziom. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzegła, że ich nagromadzenie nasila ekstremalne zjawiska pogodowe i przyspiesza globalne ocieplenie.

Opublikowany we wtorek biuletyn Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) wskazał, że w ubiegłym roku na świecie odnotowano rekordowe wartości dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu. To trzy najważniejsze gazy cieplarniane, które długo utrzymują się w atmosferze i mają związek z działalnością człowieka.

- Kolejny rok, kolejny rekord. Gazy cieplarniane zatrzymują w atmosferze bezprecedensowe ilości ciepła, nasilając ekstremalne zjawiska pogodowe i związane z nimi zagrożenia dla gospodarek i społeczeństw - powiedziała zastępczyni sekretarza generalnego WMO Ko Barret.

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Znaczące wzrosty stężenia gazów cieplarnianych

W 2025 roku średnie globalne stężenie dwutlenku węgla wyniosło 426,8 części na milion (ppm), czyli 153 procent poziomu sprzed epoki przemysłowej. Oznacza to wzrost o 2,8 ppm od 2024 roku. Kiedy w 2004 roku po raz pierwszy opublikowano biuletyn, wartość ta kształtowała się na poziomie 377,5 ppm.

Stężenie metanu osiągnęło 1948 części na miliard (ppb), czyli aż 267 procent więcej niż w 1750 roku. Zaobserwowana wartość podtlenku azotu wyniosła 339,1 ppb, 126 procent wartości sprzed epoki przemysłowej. Metan uwalniany jest między innymi przy hodowli zwierząt, wydobyciu paliw kopalnianych czy uprawach ryżu, a emisje podtlenku azotu związane są ze stosowaniem nawozów i działalnością przemysłową.

Niepokojące prognozy

Prognozy WMO nie wskazują, aby stężenie CO2 zmalało. Co więcej wskutek spalania paliw kopalnianych czy rozwój silnego zjawisko El Nino, które może ograniczyć zdolność ekosystemów lądowych do pochłaniania dwutlenku węgla, przewidywany jest dalszy wzrost stężenia gazu.

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Eksperci przypomnieli, że ostatnie 11 lat było najcieplejszymi w historii pomiarów, a długotrwałe utrzymywanie się CO2 w atmosferze jasno wskazuje, że jego wpływ na ocieplający się klimat będzie odczuwalny nie tylko przez kolejne dziesięciolecia, ale nawet stulecia.

Źródło: PAP, WMO
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Tagi:
emisja CO2COP31Klimatglobalne ociepleniegazy cieplarnianeOrganizacja Narodów Zjednoczonych
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