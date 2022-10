Jak głaskanie psów wpływa na nasz mózg?

Naukowcy ze Szwajcarii i Holandii wykorzystali spektroskopię bliskiej podczerwieni (fNIRS) do rejestrowania aktywności w korze przedczołowej 19 osób, żeby ustalić, jak ich mózgi reagują na głaskanie psa. Każdy uczestnik badania brał udział w sześciu sesjach: trzech z psami (6-letnim jack russel terrierem, 4-letnim golden retrieverem lub 4-letnim goldendoodlem) i trzech z maskotką Leo. Każda sesja była podzielona na pięć faz z różnymi poziomami interakcji. Były to fazy: neutralna, obserwowanie, odczuwanie, głaskanie i znowu neutralna.

"Wybraliśmy do badania korę przedczołową, ponieważ ten obszar mózgu jest zaangażowany w kilka funkcji wykonawczych, takich jak uwaga, pamięć robocza i rozwiązywanie problemów. Ale jest również zaangażowany w procesy społeczne i emocjonalne" - napisała w e-mailu do CNN główna autorka badania Rahel Marti, doktorantka na Uniwersytecie w Bazylei. "Jeśli pacjenci z deficytami motywacji, uwagi i funkcjonowania społeczno-emocjonalnego wykazują większe zaangażowanie emocjonalne podczas wykonywania czynności związanych z psem, to takie czynności mogą wspomóc ich terapię" - dodała.