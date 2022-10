Trzy kolory. Etiopskie jeziora na zdjęciu satelitarnym

Trzy jeziora, które widzimy na poniższym zdjęciu satelitarnym, położone są w centralnej części Etiopii, w rejonie Wielkich Rowów Afrykańskich. Około 10 tysięcy lat temu były częścią jednego, wielkiego zbiornika - Jeziora Galla. Starożytny akwen był prawdopodobnie połączony z morzem przez rzekę Auasz Uenz, która płynie do dziś. Około 2000 lat temu nastąpił rozpad Jeziora Galla na trzy mniejsze zbiorniki: jezioro Shala, jezioro Abijata i jezioro Langano - informuje NASA Earth Observatory.

Wielkie Rowy Afrykańskie to rowy tektoniczne, położone we wschodniej części Afryki. Powstały na skutek oddalania się płyty afrykańskiej od płyty arabskiej i somalijskiej.

Jezioro Shala

Jezioro Shala, które na zdjęciu satelitarnym jest koloru niebieskiego, to najgłębsze i największe z trzech akwenów widocznych na fotografii. Jego maksymalna głębokość wynosi 266 metrów. Ma 12 kilometrów długości i 28 km szerokości. Woda w nim jest silnie alkaliczna/zasadowa, co oznacza, że ma wysokie pH. Pomimo ekstremalnych warunków, w jeziorze występują skorupiaki i różne mikroorganizmy. Akwen ten odwiedzają też flamingi i pelikany.

Jezioro Langano

Jezioro Langano, które ma 18 km długości i 16 km szerokości, jest koloru żółtego, dlatego, że wpadają do niego rzeki. Transportują one żółtawe i brązowawe osady z pobliskich gór. Langano jest popularnym miejscem dla plażowiczów, ponieważ jest to jedyne jezioro w regionie, w którym nie występują przywry wywołujące chorobę zwaną schistosomatozą.