Nowy wirus atakuje w Chinach, przeszedł z ryjówek na ludzi. Już kilkadziesiąt osób zakażonych

Wirus Langya henipavirus (LayV) został stwierdzony u 35 pacjentów w prowincjach Szantung i Henan. Uważa się, że zarazili się od ryjówek. Wykryte do tej pory przypadki nie były groźne, objawy to gorączka, zmęczenie i kaszel. Naukowcy twierdzą, że "nie ma powodu do paniki". Podkreślają jednak, że należy zachować czujność, ponieważ wiele wirusów odzwierzęcych może mieć nieprzewidywalne skutki, gdy przechodzą na ludzi.

Naukowcy, którzy dokonali odkrycia, poinformowali o nim badaczy z Chin, Singapuru i Australii, w tym miesiącu ukazał się też artykuł w "New England Journal of Medicine". Jeden z badaczy, Wang Linfa z Duke-NUS Medical School w Singapurze, powiedział chińskiemu państwowemu dziennikowi "Global Times", że wykryte do tej pory przypadki LayV nie były śmiertelne ani bardzo poważne, więc "nie ma powodów do paniki". Podkreślił jednak, że należy zachować czujność, ponieważ wiele wirusów występujących w naturze może mieć nieprzewidywalne skutki, gdy przeniosą się na ludzi.