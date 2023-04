Słonie porozumiewają się za pomocą zapachów. "Jest wiele rzeczy, których mogą nas nauczyć"

czytaj dalej

Błotne osuwisko przyczyniło się do śmierci co najmniej 20 osób w Demokratycznej Republice Konga. Do katastrofy doszło w prowincji Kiwu Północne na wschodzie kraju. W regionie wciąż trwają poszukiwania, a władze obawiają się, że liczba ofiar będzie rosła.