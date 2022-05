Już dziś "obok" Ziemi przeleci ogromna asteroida. Kolejny raz zbliży się do nas za 33 lata

Asteroida ta to także jeden z ponad 29 tysięcy Obiektów Bliskich Ziemi (NEO), które NASA śledzi każdego roku. Zaliczane są do nich ciała niebieskie, które przelatują w odległości mniejszej niż 48 milionów kilometrów od ziemskiej orbity Ziemi. Jak poinformowali naukowcy, większość z nich jest jednak znacznie mniejsza niż 7335 (1989 JA).

76 tysięcy kilometrów na godzinę

Według NASA, 7335 (1989 JA) to największy obiekt, który zbliży się w tym roku do Ziemi. Naukowcy oszacowali, że przemknie w pobliżu naszej planety z prędkością 76 tysięcy kilometrów na godzinę, a więc 20 razy szybciej niż pocisk wystrzelony z karabinu. Na następne spotkanie będziemy musieli trochę poczekać - dojdzie do niego dopiero 23 czerwca 2055 roku - i nie będzie aż tak bliskie, co piątkowe (wtedy obiekt znajdzie się w odległości około 70 razy większej niż dystans między Ziemią a Księżycem).