Wilk znaleziony w psiej budzie. "Przeżył horror"

Odłączył się od stada przez świerzb

- Jeśli wilk chowa się do stodoły, albo do psiej budy, to znaczy, że jest na ostatnim etapie wycieńczenia organizmu. Jest straszliwie chudy, ponieważ zwykle traci 50 procent masy ciała - podkreśliła ekspertka.

- Nie można go przyłączyć do wilków, których on nie zna. Natychmiast zaczną się tam konflikty między tymi zwierzakami i dojdzie do walk. A trzymanie go w zamknięciu do końca jego życia, co trwa zwykle kilka dobrych lat (...), jest po prostu znęcaniem się nad nim, ponieważ on dotychczasowe życie prowadził na wolności - podkreśliła.