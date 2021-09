Na horyzoncie aż 25 stopni. Wcześniej będzie mocno wiać

Pogoda w ciągu najbliższych dni będzie wietrzna, synoptycy zapowiadają porywy dochodzące nawet do 70 kilometrów na godzinę. Za to w weekend i na początku kolejnego tygodnia w niektórych regionach kraju znacznie się ociepli. Wyższej temperaturze będzie towarzyszyło słońce.

W czwartek będzie na ogół pochmurno, a w północnej części kraju popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Podlasiu do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, o kierunku zachodnim. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-70 kilometrów na godzinę.

Na piątek opady deszczu synoptycy prognozują dla wschodnich regionów. W pozostałych miejscach się wypogodzi. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 40-70 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

W sobotę deszcz możliwy jest na Podlasiu, a poza tym można spodziewać się pogodnej aury. Temperatura maksymalna sięgnie od 16 st. C na Podlasiu do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni.

Drugi dzień weekendu na terenie całej Polski upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie, z kierunków zmieniających się.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Temperatura wzrośnie do 25 stopni

Poniedziałek też zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Śląsku. Będzie wiać umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

