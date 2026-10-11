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Ten cień ma 35 kilometrów. Rzuca go wyjątkowa góra

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Niedzielne zdjęcie dnia - Erebus i jego cień
Ruszył Polarny Jedwabny Szlak do Europy
Źródło wideo: Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery
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Satelita Copernicus Sentinel-2 uchwycił wyjątkowe ujęcie jednego ze szczytów Antarktydy. Przedstawia ono zapierający w piersi cień rzucany przez wulkan Erebus. Mimo lodowego otoczenia skrywa on jezioro lawy.

Zdjęcie wykonano 17 marca 2026 roku, ale unijny program Copernicus udostępnił je dopiero 11 października jako zdjęcie dnia. Widać na nim śnieżne zbocza wulkanu Erebus, znajdującego się u wybrzeża Antarktydy. Fotografia pokazuje też jęzor lodowcowy Erebusa, biegnący od wybrzeża Wyspy Rossa w głąb morza - widzimy go w lewym górnym rogu zdjęcia. Cień wulkanu rozciąga się na północny wschód na odległość około 35 kilometrów.

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Wulkan Erebus i jego cień
Wulkan Erebus i jego cień
Źródło zdjęcia: European Union, Copernicus Sentinel-2

W środku znajduje się płynna lawa

Erebus, wciąż aktywny wulkan, ma wysokość 3794 metrów nad poziomem morza. Jego charakterystycznym elementem są postrzępione krawędzie zboczy, podmywane przez słoną wodę morską. Został odkryty w 1841 roku przez Jamesa Clarka Rossa oraz jego ekipę, którzy zauważyli wulkan podczas erupcji. W 2015 roku Polscy żeglarze zdobyli Erebusa.

Erebus jest pełen kontrastów, bowiem w kraterze wulkanu znajduje się przynajmniej jedno jezioro płynnej lawy, które naukowcy odkryli w 1972 roku. Ponadto wulkan regularnie wyrzuca słupy gazu i pary, a od czasu do czasu również i skały.

Obecnie naukowcy przybywają w okolice Erebusa nie tylko po to, by obserwować jego aktywność. W rejonie szczytu prowadzone są ekspedycje mające za zadanie szukać organizmów zdolnych do przetrwania w tak ekstremalnych warunkach.

Źródło: EU Space, NASA
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Tagi:
wulkanyKosmosAntarktyda
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