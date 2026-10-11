Ciekawostki Ten cień ma 35 kilometrów. Rzuca go wyjątkowa góra Matylda Dziechcińska |

Ruszył Polarny Jedwabny Szlak do Europy Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Zdjęcie wykonano 17 marca 2026 roku, ale unijny program Copernicus udostępnił je dopiero 11 października jako zdjęcie dnia. Widać na nim śnieżne zbocza wulkanu Erebus, znajdującego się u wybrzeża Antarktydy. Fotografia pokazuje też jęzor lodowcowy Erebusa, biegnący od wybrzeża Wyspy Rossa w głąb morza - widzimy go w lewym górnym rogu zdjęcia. Cień wulkanu rozciąga się na północny wschód na odległość około 35 kilometrów.

>>> CZYTAJ TEŻ: Tragiczny rok dla szwajcarskich lodowców. Tempo topnienia zdumiewa naukowców

Wulkan Erebus i jego cień Źródło zdjęcia: European Union, Copernicus Sentinel-2

W środku znajduje się płynna lawa

Erebus, wciąż aktywny wulkan, ma wysokość 3794 metrów nad poziomem morza. Jego charakterystycznym elementem są postrzępione krawędzie zboczy, podmywane przez słoną wodę morską. Został odkryty w 1841 roku przez Jamesa Clarka Rossa oraz jego ekipę, którzy zauważyli wulkan podczas erupcji. W 2015 roku Polscy żeglarze zdobyli Erebusa.

Erebus jest pełen kontrastów, bowiem w kraterze wulkanu znajduje się przynajmniej jedno jezioro płynnej lawy, które naukowcy odkryli w 1972 roku. Ponadto wulkan regularnie wyrzuca słupy gazu i pary, a od czasu do czasu również i skały.

Obecnie naukowcy przybywają w okolice Erebusa nie tylko po to, by obserwować jego aktywność. W rejonie szczytu prowadzone są ekspedycje mające za zadanie szukać organizmów zdolnych do przetrwania w tak ekstremalnych warunkach.