Mityczne potwory odkryte w japońskich głębinach. Potrafią rozświetlać ocean

Zjawisko bioluminescencji - emisji światła przez żywe organizmy - zostało zaobserwowane u ponad 7000 gatunków na całym świecie. Pomimo to naukowcy zbadali tylko niewielką część spośród nich. Wiele z nich zamieszkuje morskie głębiny, skrajnie nieprzyjazne dla człowieka, co utrudnia ich odkrycie i identyfikację. Naukowcom z Uniwersytetu Nagoya udało się odkryć aż trzy nowe gatunki, które zostały opisane na łamach czasopisma naukowego "Royal Society Open Science".

Trzy różne gatunki

Jak opowiadał Naoto Jimi, główny autor publikacji, organizmy z rodzaju Polycirrus są szczególnie wartościowe w badaniach nad zjawiskiem bioluminescencji. Gdy naukowcy natknęli się na ślad "morskich dżdżownic" u wybrzeży Japonii, początkowo sądzili, że mają do czynienia z jednym gatunkiem. Dopiero dalsza analiza pokazała, że zwierzęta należały tak naprawdę do trzech odmiennych gatunków.

Polycirrus aoandon

Nazwa Polycirrus onibi nawiązuje do demona ognia Onibi. Według japońskich podań i wierzeń, stwór ten został zrodzony ze zwłok ludzi i zwierząt.

Polycirrus onibi

Blask z legendy

Jak tłumaczył naukowiec, fioletowo-niebieska poświata emitowana przez nowoodkryte gatunki Polycirrus jest uderzająco podobna do opisów stworzeń znalezionych w baśniach i legendach, stąd pomysł na nazwanie ich na cześć podań ludowych.

Nazwa trzeciego - Polycirrus ikeguchii - to natomiast hołd oddany byłemu dyrektorowi Akwarium Notojima, Shinichiemu Ikeguchi. Gatunek ten został znaleziony w wodach znajdujących się w pobliżu tego budynku. To także największy spośród opisanych gatunków - jego ciało ma 45 milimetrów długości.

Polycirrus ikeguchii

Czym są wieloszczety?

Wieloszczety (Polychatea) to organizmy występujące głównie w wodzie. Te bezkręgowce należą do typu pierścienic, do którego zaliczane są także pospolite dżdżownice. Wieloszczety zamieszkują wszystkie morskie środowiska - od głębin aż po wybrzeża. Mają wydłużone ciała podzielone na segmenty. Żyją w formie wolnej lub osiadłej, głównie w strefie przybrzeżnej, w piasku lub mule dna morskiego.