Ma dwie głowy i ćwierć wieku na karku. Żółw Janus obchodzi urodziny

Dwugłowy żółw o imieniu Janus skończył właśnie 25 lat. Jego opiekunowie z Muzeum Historii Naturalnej w szwajcarskiej Genewie twierdzą, że to najstarsze na świecie zwierzę z taką mutacją. Zdradzają, że sekretem dobrego zdrowia żółwia są świeże posiłki, masaże i regularne ćwiczenia.

Janus wykluł się w 1997 roku i został nazwany na cześć rzymskiego boga o dwóch obliczach. Na wolności na dwugłowe żółwie czyha wiele niebezpieczeństw, przed którymi nie mogą się skutecznie bronić - nie potrafią one chować się do wnętrza skorupy. W Muzeum Historii Naturalnej w Genewie panują jednak znacznie bardziej przyjazne warunki, dzięki czemu gad doczekał już swoich 25 urodzin.

Dwie głowy, dwie osobowości

Dwie osobowości generują różne nastroje i upodobania, które od czasu do czasu mogą prowadzić do konfliktu, na przykład nad tym, w którym kierunku pójść. Głowy mają nawet różne upodobania żywieniowe: jedna preferuje endywię, liściaste warzywo podobne do sałaty, a druga najchętniej zajada się marchewkami.