Ciekawostki Dziwidło olbrzymie zakwitło we Wrocławiu Matylda Dziechcińska |

Zakwitnie dziwidło olbrzymie - materiał archiwalny Źródło wideo: shutterstock, Piotr Dobrzyński, Wydział Biologii UW Źródło zdj. gł.: Ogród Botaniczny UWr

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Niezwykły kwiat zakwitł w czwartek w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Mowa o dziwidle olbrzymim (Amorphophallus titanum).

- Szanowni państwo, dzieje się! Spata zaczyna się otwierać. Za cztery-pięć godzin będziemy mieć niezwykłe zjawisko w naszym ogrodzie botanicznym. Amorphophallus titanum, czyli dziwidło olbrzymie, będzie w pełnej fazie kwitnienia - mówił w czwartek po godzinie 15 podekscytowany Zygmunt Kącki, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Roślina, która pachnie jak zgniłe mięso

Dziwidło olbrzymie (Amorphophallus titanum) to roślina z pięknym, rozłożystym kwiatostanem, która może osiągać trzy metry wysokości i mieć półtora metra szerokości. Jest jednak znana każdemu miłośnikowi kwiatów nie ze względu na swój spektakularny wygląd, a raczej... zapach, który przypomina padlinę. Jakby tego było mało, roślina sama potrafi się nagrzewać, by jeszcze szerzej roznosić swoją woń i przyciągać do siebie owady. Co ciekawe, dziwidło nie jest mięsożerne. Celem przyciągania owadów jest zapylenie. Dzięki tej strategii roślina zwiększa swoje szanse na rozprzestrzenienie pyłku.

Dziwidło olbrzmie z Wrocławia rozkwita. Transmisja

8 czerwca Ogród Botaniczny we Wrocławiu poinformował na swoich social mediach, że dziwidło olbrzymie "obudziło się ze snu". a już dzisiaj będziemy mogli śledzić na żywo, jak kwiat przechodzi pełnię rozkwitu. Nie każdy będzie miał okazję doświadczyć tego wydarzenia na żywo. Dziwidło olbrzymie potrzebuje 11-15 lat, żeby rozkwitnąć, a kwiatostan otwiera się tylko na 24-48 godzin.

Roślinę można podziwiać w ogrodach botanicznych, jednak jest ona szczególnie zagrożona wyginięciem. W 2015 roku została zarejestrowana na Czerwonej Liście Gatunków Zagrożonych IUCN. W naturze mamy obecnie mniej niż 1000 dorosłych osobników.

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