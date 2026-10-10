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Czy spanie z psem pogarsza jakość snu?

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Spanie z psem
Pies sam ruszył w podróż pociągiem
Źródło wideo: Pomorska Kolej Metropolitalna
Źródło zdj. gł.: My July/Shutterstock
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Pozwalasz swojemu psu spać w łóżku? Analiza badaczy z Kanady wykazała, że wcale nie musisz spać gorzej od osób, które tego nie robią.

Badacze z University of Toronto Mississauga w Kanadzie przez cztery tygodnie monitorowali aktywność 25 dorosłych osób i ich 38 psów. Cztery osoby zadeklarowały, że zawsze dzielą łóżko z psem, dziesięć robiło to czasami, a jedenaście - nigdy. Ludzie nosili specjalne czujniki ruchu na nadgarstkach, a zwierzęta - przy obrożach. Pomiary te służyły do obiektywnego zbadania tego, ile faktycznie spali w ciągu nocy.

Uczestnicy badania wypełnili również kwestionariusze dotyczące jakości snu i warunków nocnego wypoczynku. W ten sposób naukowcy chcieli poznać subiektywne odczucia na temat tego, jak spało się właścicielom.

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Spanie z psem a jakość snu

Badanie, którego wyniki opublikowano niedawno na łamach czasopisma "PLOS One" wykazało, że wspólne spanie z jednym lub kilkoma psami według obiektywnych danych z mierników nie zakłócało jakości snu u badanych właścicieli. Właściciele kilku psów zgłaszali jednak subiektywne odczucia, że jakość ich snu była gorsza.

Analiza naukowców wykazała również, że ludzie i psy wpływają na swoje nocne zachowania, gdy śpią razem. To - zdaniem badaczy - podkreśla głęboką więź między tymi dwoma gatunkami.

Kto komu zakłóca spokój podczas snu

W przypadku 61 procent badanych par człowiek-pies obserwowano wzajemny wpływ na nocną aktywność. W 45 proc. tych przypadków aktywność człowieka poprzedzała ruszanie się psa. Kiedy człowiek wykonywał jakieś ruchy podczas snu, potem pies szedł w jego ślady. Tylko w około 18 proc. ruch zwierzęcia wyzwalał późniejszy ruch człowieka. W opinii autorów sugeruje to, że z większym prawdopodobieństwem to właściciele mogą zakłócać odpoczynek swoich psów niż pupile ich sen.

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Co zastanawiające, oceny uczestników badania nie zawsze odpowiadały wynikom uzyskanym z czujników. Około połowa osób twierdziła bowiem, że pies przeszkadza im w wysypianiu się.

- Analizując sen w ujęciu subiektywnym, czyli według odczuć samych ludzi, zauważyliśmy, że osoby posiadające kilka psów często skarżyły się na gorszą jakość snu. Jednakże pomiary z urządzeń nie potwierdziły tych obserwacji - powiedziała współautorka publikacji Lavania Nagendran.

Naukowcy stwierdzili również, że nie miało znaczenia to, czy psy spały bezpośrednio w łóżku z właścicielami, czy w jego pobliżu. Podkreślili jednak, że analizowana grupa była mała, więc konieczne są kolejne badania obejmujące szerszy zakres danych na temat psów w różnym wieku i różnych ras.  

Źródło: University of Toronto Mississauga, PAP, NBC News
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Tagi:
senzwierzętapiesZdrowie
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