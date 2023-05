Tajemniczy statek kosmiczny wrócił na Ziemię. Pekin mówi o "przełomowej misji"

Chińska misja kosmiczna

Jak zauważa agencja Reutera, mimo braku informacji na temat tej misji jest ona ważnym krokiem naprzód w chińskich badaniach nad technologiami kosmicznymi wielokrotnego użytku, które stanowią wygodniejszy i tańszy sposób realizacji przyszłych misji kosmicznych. Misja była również bacznie obserwowana przez ekspertów z całego świata. Informowano m.in., że w październiku chiński statek wypuścił coś w przestrzeń kosmiczną - wśród spekulacji dominowała teoria, że był to moduł serwisowy, którego pojawienie się oznaczało gotowość statku do powrotu na Ziemię.

Eksperci zwracają także uwagę, że statek kosmiczny wylądował w Centrum Startowym Satelitów Jiuquan. Tymczasem ten zlokalizowany na pustyni Gobi kosmodrom przeznaczony jest do wystrzeliwania obiektów w kosmos, a nie przyjmowania tych powracających na Ziemię. Lądowania odbywały się dotąd na innych obiektach, posiadających długie, przystosowane do tego pasy startowe.

Bezzałogowy statek kosmiczny Chin

Statek kosmiczny Shenlong wydaje się chińską odpowiedzią na amerykańską konstrukcję wahadłowca X-37B, który jest w stanie latami krążyć po orbicie - w listopadzie 2022 roku X-37B wrócił na Ziemię po ponad 900 dniach w kosmosie. Amerykańskie wojsko twierdzi, że właśnie ta zdolność do długotrwałego pobytu na orbicie i następnie powrotu to główna zaleta i cel istnienia X-37B. Pozwala to testować nowe technologie kosmiczne i następnie analizować wyniki testów na Ziemi.

W rzeczywistości Chiny rozwijają obecnie najprawdopodobniej więcej niż jeden model autonomicznych statków kosmicznych wielokrotnego użytku, nie jest więc przesądzone, że 8 maja z orbity powrócił właśnie Shenlong. Konstrukcje takie jak on mogą mieć olbrzymią wartość również wojskową: zdolne nie tylko do wynoszenia ładunków na orbitę, ale też do prowadzenia długotrwałej działalności wywiadowczej, a teoretycznie - również do przenoszenia broni. Niektóre z chińskich projektów - na przykład ten Chińskiej Korporacji Nauk i Technologii Kosmicznych (CASC) - zakładają nawet transport ludzi, błyskawiczny i na dowolne odległości. Pekin niemal nie udziela jednak informacji na temat tych konstrukcji, nie udostępnia również żadnych ich fotografii.