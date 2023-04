Słonica nauczyła się obierać banany

Słonica z berlińskiego zoo o imieniu Pang Pha nauczyła się jeść banany w nietypowy dla tych zwierząt sposób. Nie zjada owoców w całości, jak inne słonie, tylko najpierw obiera je ze skórki.

Pang Pha była bardzo młoda, kiedy przybyła do berlińskiego zoo w 1987 roku. Jak reszta słoni była karmiona bananami. Zwierzęta te zjadają banany w całości - najpierw chwytają owoce trąbą, a następnie wkładają je sobie do pyska.

- Ale Pang Pha była "małą księżniczką" opiekunów - powiedział Michael Brecht, profesor neurobiologii na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i autor badania opublikowanego w czasopiśmie "Current Biology". Jeden z opiekunów Pang Pha zaczął obierać dla niej banany. Po latach słonica nauczyła się robić to samodzielnie.

Brecht i jego zespół bada to, jak słonie są w stanie kontrolować swoje trąby. - Kiedy powiedzieli nam, że [słonica - red.] potrafi obierać banany, byliśmy podekscytowani - powiedział Brecht. Ale potem, w tym, co opisuje jako "zabawny zwrot akcji", badacze mieli problem z nakłonieniem zwierzęcia do powielenia swojej sztuczki.

- Przez tygodnie przynosiliśmy do zoo najładniejsze banany, jakie mogliśmy znaleźć w Berlinie, a ona zjadała je w całości - opowiadał Brecht. Badacze zorientowali się, że słonica obiera ze skórki tylko te brązowe. Żółte czy zielone od razu trafiały do pyska. Naukowiec zaznaczył też, że jeśli banan był zbyt brązowy, słonica wyrzucała go i w ogóle nie chciała zjeść.

Jak słonica obiera banany?

Jak opowiadali opiekunowie, kiedy Pang Pha obiera banana, nie łamie trzonu i nie obiera boków jeden po drugim. Głównie używa swojej trąby, by rozerwać skórkę, a następnie rzuca owoc na ziemię, by go uwolnić.

- Kiedy Pang Pha je z innymi słoniami i wszyscy są karmieni zdarza się, że zjada banany w całości, nawet te lekko brązowe, które w samotności woli obierać - mówił Brecht.

Słonica Pang Pha Lena Kaufmann

Skąd takie zachowanie?

Dlaczego słonica obiera banany, i to tylko te brązowawe, pozostaje bez odpowiedzi. Zdaniem badaczy może to mieć związek ze smakiem lub łatwością obierania tych owoców na różnych etapach dojrzałości. Nie można też jednoznacznie stwierdzić, że obierania bananów nauczyła się naśladując swojego ludzkiego opiekuna.

- Możliwe, że nauczyła się tego sama, ale możliwe jest również to, że słonica, która jak przypuszczam, zjadła dużo bananów, sama wymyśliła, jak to zrobić i polubiła smak obranego banana bardziej niż nieobranego - powiedział Joshua Plotnik, adiunkt psychologii w Hunter College w Nowym Jorku, który bada funkcje poznawcze słoni.

Plotnik, który nie był zaangażowany w badania, mówił, że był świadkiem, jak słonie obierały banany, i że zachowanie to pokazuje zarówno zręczność ich trąb, jak i elastyczność zachowań podczas żerowania.

- Jestem szczególnie zainteresowany tym, jak dobrze przystosowane są słonie do swoich środowisk, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że żyją one obecnie w krajobrazach zdominowanych przez człowieka, gdzie zmiany są często nieprzewidywalne - powiedział Plotnik.

Słonica obiera banana Lena Kaufmann

