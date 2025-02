Wznowiono poszukiwania samolotu

- Bardzo nam ulżyło i cieszymy się, że ponownie wznowiono poszukiwania po tak długim czasie - podkreśliła 36-letnia Grace Nathan, której matka była na pokładzie zaginionego samolotu. - Po prostu chcemy wiedzieć, gdzie on (wrak - red.) jest i co się stało. Wspomnienia wracają, jakby to było wczoraj, są świeże w naszych głowach - dodaje 62-letnia Jaquita Gonzales, której mąż był na pokładzie.

Zaginięcie samolotu Malaysia Airlines

Nie wiadomo, co się stało z samolotem - nigdy go nie odnaleziono. Eksperci przypuszczają, że maszyna spadła do Oceanu Indyjskiego. Na szczątki maszyny natrafiono między innymi u wybrzeży Tanzanii i Mozambiku. Wśród pytań, które pozostają nierozwiązane, jest to, dlaczego samolot znacząco zboczył ze swojej trasy oraz dlaczego kluczowe urządzenia umożliwiające komunikację i śledzenie lotu maszyny przestały działać.