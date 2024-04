"(Gdy masz zaburzenia lękowe), przyszłość cię przeraża, nie możesz wstać z łóżka. Może cię to zamknąć zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Pozbawia cię to radości i może niszczyć twoje relacje. Wiem to z własnego doświadczania" - wyznał w swojej nieopublikowanej jeszcze biografii Scott Morrison, premier Australii w latach 2018-2022. Fragmenty książki udostępniły w piątek m.in. "The Sydney Morning Herald" i BBC.