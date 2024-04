Strajk głodowy na Wyspach Kanaryjskich. Mają dość turystów

Wyspy Kanaryjskie to niezwykle popularny kierunek wakacyjny - według lokalnej organizacji Fundación Canarina w ciągu ostatniej dekady odwiedzało ją średnio 16 milionów osób rocznie. Lokalni mieszkańcy wysp twierdzą jednak, że tak duże obciążenie ruchem turystycznym staje się nie do zniesienia.

Protesty w turystycznym raju

Jak podaje CNN, powstała na wyspach grupa Canarias Se Agota wezwała do rozpoczęcia w czwartek strajku głodowego. We wpisie na Facebooku stwierdza ona, że Wyspy Kanaryjskie "są wyczerpane", a władze "ignorują żądania, które będą chronić naszą teraźniejszość i przyszłość". "Każda osoba, która dołączy do tego ludzkiego łańcucha, wyśle silny przekaz do rządu: Wyspy Kanaryjskie nie chcą dalej poświęcać swojej przyszłości" - podkreślono.