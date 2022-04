Barbara Nowacka: powinniście spróbować porozmawiać z Orbanem, żeby zaczął się zachowywać w sposób humanitarny

Bardzo się cieszymy, że wygrywa ta osoba, która jasno mówi, że stanie po stronie Unii Europejskiej, po stronie NATO - mówiła w "Kropce nad i" w TVN24 Barbara Nowacka z klubu Koalicji Obywatelskiej, komentując zwycięstwo Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich we Francji. - Obojętnie, kto by został prezydentem Republiki Francuskiej, trzeba z nim rozmawiać i współpracować - powiedział Łukasz Schreiber z PiS, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Goście programu rozmawiali także o stosunku innych krajów do Rosji, Władimira Putina i wojny w Ukrainie, między innymi Węgier.

Barbara Nowacka z klubu Koalicji Obywatelskiej i Łukasz Schreiber z PiS, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów komentowali w "Kropce nad i" wyniki wyborów prezydenckich we Francji. Zwyciężył je Emmanuel Macron, pokonując Marine Le Pen.

Schreiber: z naszego punktu widzenia sprawa jest jasna

- Z naszego punktu widzenia sprawa jest jasna. Obojętnie, kto by został prezydentem Republiki Francuskiej, trzeba z nim rozmawiać i współpracować. To jest chyba rzecz zupełnie oczywista - powiedział Schreiber.

- Jeżeli spojrzymy na stosunek do Rosji tej dwójki kandydatów, to mieliśmy z jednej strony kandydata, który sprzedał broń Rosji - jego państwo jest w tym liderem, z kandydatką, która miała rzeczywiście jawnie prorosyjskie, proputinowskie wypowiedzi, (...), natomiast, co trzeba odnotować jednak z satysfakcją, że przynajmniej trochę w warstwie retorycznej i pani i pan zmienili swoje wypowiedzi po 24 lutego - dodał polityk PiS.

Schreiber o wynikach wyborów we Francji: z naszego punktu widzenia sprawa jest jasna TVN24

Nowacka: cieszymy się, że wygrywa ta osoba, która jasno mówi, że stanie po stronie Unii i NATO

- Prawdą jest, że bardzo bliski alians PiS-u z Marine Le Pen był, również dla was, aliansem bardzo niebezpiecznym, przede wszystkim wbrew interesom Polski - zwróciła się do Schreibera Nowacka.

- Bardzo się cieszymy - i myślę, że cały demokratyczny świat - że wygrywa ta osoba, która jasno mówi, że stanie po stronie Unii Europejskiej, po stronie NATO - dodała. Mówiła też, że "jeżeli mamy do wyboru do kandydata proputinowskiego i kandydata, który nie jest proputinowski, to wybór jest oczywisty".

Nowacka: powinniście spróbować porozmawiać z Orbanem, żeby zaczął się zachowywać w sposób humanitarny

Goście "Kropki nad i" dyskutowali także o postawach innych krajów wobec Rosji i Władimira Putina, a także wobec inwazji rządzonego przez niego kraju na Ukrainę. W rozmowie padło nazwisko węgierskiego premiera Viktora Orbana, który sprzeciwia się między innymi nakładaniu sankcji energetycznych na Rosję po ataku na Ukrainę.

- Powinniście państwo jednak spróbować porozmawiać z waszym kolegą Orbanem, jedyny, który pozostał taki istotny, żeby on jednak zaczął się zachowywać w sposób przynajmniej humanitarny - powiedziała Nowacka do Schreibera.

Jak podkreśliła, pomoc Ukrainie jest "w interesie Polski, interesie Europy" i "polega również na tym, że dostarczana będzie broń". - Węgry są jedynym krajem Unii Europejskiej, który odmawia transportu broni przez ich kraj - dodała.

Schreiber odniósł się do słów, jakie premier Węgier wypowiedział na początku kwietnia, ogłaszając zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Wymienił wówczas prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wśród swoich "przeciwników". - To nie są słowa, pod którymi w jakikolwiek sposób bym się podpisywał i którym bym kibicował - powiedział.

Dodał, że "to są rzeczy, które uważamy za bardzo złe w polityce Węgier i to jest jasne".

