Wspierają ich Stany Zjednoczone, przyjęli Putina. "Zbliżone stanowiska"

Rosyjski przywódca Władimir Putin przybył w czwartek rano do stolicy Wietnamu - Hanoi. Wcześniej dyktator odwiedził Koreę Północną. W artykule opublikowanym przez organy rządowe Putin wyraził "uznanie dla zrównoważonego stanowiska Wietnamu wobec kryzysu na Ukrainie". Powiedział też, że "Rosja i Wietnam zajmują zbliżone stanowiska wobec sytuacji w rejonie Azji i Pacyfiku".

Spotkał się też z prezydentem Wietnamu - To Lamem. Gospodarz oświadczył, że Wietnam "chce wzmocnić więzi z Rosją". Lam pogratulował też Putinowi reelekcji i pochwalił sytuację w Rosji , w tym "wewnętrzną stabilność polityczną".

Władimir Putin i To Lam PAP/EPA/NHAC NGUYEN / POOL

"Szerokie partnerstwo strategiczne" z USA

Jak napisał Reuters, Wietnam, który oficjalnie prowadzi neutralną politykę zagraniczną, nazywaną "dyplomacją bambusową", powstrzymał się od potępienia rosyjskiej inwazji na Ukrainę , co spotkało się z negatywną oceną Zachodu. W odróżnieniu od Korei Północnej, Wietnam stara się utrzymywać poprawne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską.

We wrześniu 2023 roku Wietnam odwiedził prezydent USA Joe Biden . Zapowiadał "rozpoczęcie ery jeszcze wspanialszej współpracy". Podczas tej wizyty oba kraje zawarły "szerokie partnerstwo strategiczne".

Hanoi stara się wzmocnić swoją pozycję wobec Chin, dbając o to, by nie być postrzeganym jako stronnik Waszyngtonu. Dziennik "New York Times" pisał pod koniec minionego roku, że Wietnam potajemnie negocjuje nowe porozumienie o dostawie broni z Rosją mimo międzynarodowych sankcji.