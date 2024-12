Zełenski "nie wyklucza", choć ten krok "rozerwałby Ukrainę"

Prezydent podkreślił, że rozumie, iż Ukraina nie może wstąpić do NATO podczas wojny i że "nie chce angażować wojsk innych krajów". - Ale jeśli chcemy zakończyć tę wojnę, musimy otrzymać zaproszenie, zaproszenie dla całego terytorium Ukrainy w swoich uznanych międzynarodowo granicach, to nie podlega dyskusji - powiedział Zełenski.

Zełenski: nasze cele to trwały pokój

Prezydent Ukrainy sugerował, że choć nie może prawnie uznać rosyjskiej aneksji okupowanych ziem, bo "rozerwałoby to Ukrainę i ukraińskie społeczeństwo", to "nie wyklucza tego w praktyce".

- Dyplomatycznie musimy wymyśleć sposób na osiągnięcie naszych celów. A nasze cele to trwały pokój i osiągnięcie tego tak szybko, jak to możliwe - zaznaczył.

- On naprawdę chce zakończyć tę wojnę. I my, Ukraińcy, naprawdę chcemy zakończyć tę wojnę. On rozumie, że Ameryka nie może przegrać. Ameryka nie może wyjść na słabą. Bo wtedy to nie skończy się na Ukrainie. Jeśli stanowisko Stanów Zjednoczonych nie będzie silne, wtedy wojny wybuchną we wszystkich zakątkach świata - mówił Zełenski. Wymienił Bałkany i państwa bałtyckie, ale również "region Pacyfiku".