Zełenski i Sunak w bazie Lulworth, gdzie Brytyjczycy szkolą ukraińskich żołnierzy

Rishi Sunak i Wołodymyr Zełenski w drodze do bazy wojskowej president.gov.ua

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i brytyjski premier Rishi Sunak przylecieli do bazy Lulworth w hrabstwie Dorset helikopterem Chinook. Obaj byli wyposażeni w nowoczesne hełmy.

Rishi Sunak i Wołodymyr Zełenski w drodze do bazy wojskowej w hrabstwie Dorset, gdzie ukraińscy żołnierze przechodzą szkolenia president.gov.ua

Poinformował również, że podczas ich spotkania na Downing Street podpisali deklarację jedności, mówiącą, iż oba kraje podzielają przekonanie o prawach narodów do suwerenności, wolności i demokracji oraz będą w dalszym ciągu się wspierać w odpieraniu rosyjskiej agresji i budowie lepszej przyszłości.

Sunak: myśliwce są częścią rozmowy

Głównym tematem konferencji była jednak kwestia ewentualnego przekazania przez Wielką Brytanię samolotów bojowych Ukrainie , zwłaszcza że Zełenski w wygłoszonym kilka godzin wcześniej przemówieniu do obu izb brytyjskiego parlamentu ponownie o to zaapelował.

- Wspieramy tę retorykę działaniem. Jeśli chodzi o myśliwce, oczywiście są one częścią rozmowy. Dlatego ogłosiliśmy dziś, że będziemy szkolić ukraińskie siły powietrzne w standardzie NATO - zaznaczył brytyjski premier.

Podkreślił, że zupełnie niesłuszne jest mówienie o jakiejkolwiek "powściągliwości" w tej sprawie ze strony Wielkiej Brytanii. - Nie sądzę, by faktycznie była jakakolwiek powściągliwość, i myślę, że jesteśmy najbardziej przodującym krajem w próbach doprowadzenia do ukraińskiego zwycięstwa - wskazał.

Zełenski w Wielkiej Brytanii

Król Wielkiej Brytanii Karol III powiedział, że jest zachwycony, mogąc powitać go w Pałacu Buckingham, na co Zełenski odparł, iż to dla niego wielki zaszczyt i dziękuje, że Karol III znalazł dla niego czas.