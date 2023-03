SBU pokazało, jak niszczy cele wroga przy pomocy dronów

Jak podaje SBU, na pierwszym filmie widać jadący drogą rosyjski transporter opancerzony. Ukraiński dron kamikadze zostaje naprowadzony na cel i wlatuje w pojazd, doprowadzając do eksplozji. "Ten sam los spotkał rosyjski BMP" - poinformowano we wpisie. BMP to bojowy wóz piechoty. "Kontynuujemy pracę aż do zwycięstwa!" - napisano w poście.