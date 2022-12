Podsekretarz stanu USA Victoria Nuland o "słabości" rosyjskiej armii. "Spójrzcie, co się dzieje pod Bachmutem"

Nowi żołnierze wysyłani są na front. Rosjanie nie zaprzestali mobilizacji, ona trwa cały czas i będzie trwać, dopóki nie doprowadzą do załamania kontrofensywy ukraińskiej armii - powiedział PAP były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak.

- Straty jakie ponoszą Rosjanie, to jest moim zdaniem skazywanie swoich żołnierzy na śmierć w bezsensownej walce. To, co się dzieje pod Bachmutem pokazuje, że Rosjanie nie liczą się z niczym, dla nich istotne jest zdobyć miasto, straty są nieważne. To jest takie zbiorowe samobójstwo i oni brną w to coraz bardziej - ocenił.



Zdaniem Skrzypczaka, wojska rosyjskie nadal będą ponosić "dotkliwe straty", które będą uzupełniać nowymi rekrutami.