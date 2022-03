Medyka. Zapłakany mały chłopiec zmierza w stronę granicy z Polską

W ciągu 13 dni od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji z Ukrainy uciekło już ponad półtora miliona ludzi. To największy kryzys uchodźcy w Europie od czasu II wojny światowej. Większość uchodźców zmierza do Polski. Wielu z nich ostatni etap drogi w stronę polsko-ukraińskiej granicy przemierza na piechotę. Wśród nich przerażone, zmarznięte i wycieńczone długą tułaczką dzieci.

SG: ponad 1,2 miliona uchodźców przybyło do Polski

We wtorek rano Straż Graniczna poinformowała, że od 24 lutego z Ukrainy do Polski przyjechało 1,2 mln osób. Strażnicy graniczni poinformowali również, że w poniedziałek funkcjonariusze SG odprawili 141,5 tys. podróżnych z Ukrainy. To mniej niż dzień wcześniej. Natomiast we wtorek do godz. 7 z Ukrainy przyjechało 35,3 tys. osób.