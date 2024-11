Joe Biden zaapeluje do Kongresu o dalsze wsparcie dla Ukrainy

992 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainie. Amerykański Departament Obrony wysyła do Ukrainy ponad 500 przechwytujących rakiet dla systemu obrony przeciwrakietowej Patriot i systemu NASAMS. Prezydent USA Joe Biden zaapeluje do Kongresu o kontynuowanie pomocy dla Ukrainy po zakończeniu kadencji. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.