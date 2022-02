Włoski spór wokół Mony Lisy. "Skromne płótno" czy "siostra" paryskiego oryginału?

Obraz z pracowni Leonarda?

Dopiero po konserwacji odkryte zostały szczegóły, które według niektórych znawców mogą wskazywać na to, że sam Leonardo mógł dawać konkretne wskazówki podczas pracy nad obrazem. Taką hipotezę przedstawiła konserwatorka dzieł sztuki Cinzia Pasquali, która zajmowała się także jego dziełami w Luwrze. Jej zdaniem "Mona Lisa z Montecitorio" pochodzi z pracowni geniusza renesansu i powstała w XVI wieku. - Obraz jest bardzo ciekawy. Nie możemy wykluczyć, że Leonardo da Vinci uczestniczył w jego powstawaniu - stwierdziła Pasquali.

Przypuszczenie to wywołało wielkie emocje, zwłaszcza myśl, że artysta mógł zostawić na obrazie ślad swego pędzla.

Kopia długo wisiała w pokoju jednego z deputowanych nad kaloryferem. Kazał on ją potem przenieść do innej sali, by była bardziej dostępna.